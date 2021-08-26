عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البنتاجون بشأن لقاء وزيري الدفاع الأمريكي والإسرائيلي

جانتس وأوستن
جانتس وأوستن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس، إن الوزير لويد أوستن اتفق مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس على التعاون الثنائي بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة الطائرات بدون طيار وذلك في مجال الدفاع الجوي والصاروخي.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "الجانبان الأمريكي والإسرائيلي استعرضا تهديدات البرنامج النووي الإيراني فيما أكد أوستن لنظيره الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وبأمن الشرق الأوسط من خلال العلاقات العسكرية".

وفي وقت سابق، طالب جانتس  المجتمع الدولي بوضع خطة بديلة لمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية، على خلفية تعثر مباحثات جنيف الرامية إلى استئناف الاتفاق النووي لعام 2015.

وحذر جانتس في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من أن شهرين فقط يفصلان إيران عن الحصول على المواد المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، مضيفا أن طهران، حسب تقييمات إسرائيل، ستحتاج إلى عدة أشهر أخرى لاتخاذ خطوات إضافية لازمة في هذا المجال، مثل إنتاج قنبلة نووية قابلة للنقل وتركيبها على رأس صاروخ باليستي، وإجراء تجارب.

إسرائيل تستعد لإعلان الحرب على إيران.. جانتس: شهران وتحصل طهران على سلاح نووي.. وبند إيراني في ميزانية جيش الاحتلال

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا نعلم ما إذا كان النظام الإيراني سيرغب في توقيع اتفاقية والعودة إلى طاولة الحوار، ويتعين على المجتمع الدولي وضع خطة بديلة قابلة للحياة، بهدف إيقاف إيران في طريقها نحو الحصول على سلاح نووي".

وتطرق الوزير إلى حادثة الهجوم الذي استهدف الشهر الماضي الناقلة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة إسرائيلية في خليج عمان، ما أودى بأرواح شخصين.

وقال جانتس إن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن الطائرة المسيرة التي استخدمت في الهجوم أطلقت من أراضي إيران بموافقة قيادتها، مشددًا على أن "هذا الأمر يظهر أن إيران تمثل تحديا للعالم أجمع".

وأعرب جانتس عن قلقه إزاء حضور ممثلين عن المجتمع الدولي لمراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، واصفا إياه بأنه "الجلاد من طهران".

 

 

 

 

البنتاجون أمريكا إسرائيل ايران لويد أوستن وزير الدفاع الامريكي وزير الدفاع الإسرائيلي طهران جانتس

موضوعات متعلقة

إسرائيل تستعد لإعلان الحرب على إيران.. جانتس: شهران وتحصل طهران على سلاح نووي.. وبند إيراني في ميزانية جيش الاحتلال

مستشار خامنئي يعلق على تهديدات نصر الله لـ إسرائيل

رغم معارضة إسرائيل..أمريكا تستعد لفتح قنصلية لها في القدس الشرقية لخدمة الفلسطينيين

ترشيحاتنا

خبير ملكي يفجر مفاجأة.. هاري ووليام أصبحا قريبين جدا والزوجات سر الحل

موعد وتصنيف وتفاصيل قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

بكاميرا مذهلة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي HUAWEI nova 8 في السعودية

كاديلاك تشارك بسباق لومانز 24 ساعة بسيارة مشتركة مع جنيرال موتورز

ما الصلاة النارية وما حكمها؟.. الإفتاء تجيب

بيان عاجل من البنتاجون بشأن لقاء وزيري الدفاع الأمريكي والإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

رد قوي من تامر أمين بعد احتفال شيكابالا: عيب أنت مش لاعيب صغير

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

بعد تخرجه.. مبروك عطية يكشف أسباب التحاقه بـ"شريعة الأزهر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ