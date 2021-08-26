بيان عاجل من البنتاجون بشأن لقاء وزيري الدفاع الأمريكي والإسرائيلي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس، إن الوزير لويد أوستن اتفق مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس على التعاون الثنائي بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة الطائرات بدون طيار وذلك في مجال الدفاع الجوي والصاروخي.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "الجانبان الأمريكي والإسرائيلي استعرضا تهديدات البرنامج النووي الإيراني فيما أكد أوستن لنظيره الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وبأمن الشرق الأوسط من خلال العلاقات العسكرية".

وفي وقت سابق، طالب جانتس المجتمع الدولي بوضع خطة بديلة لمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية، على خلفية تعثر مباحثات جنيف الرامية إلى استئناف الاتفاق النووي لعام 2015.

وحذر جانتس في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من أن شهرين فقط يفصلان إيران عن الحصول على المواد المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، مضيفا أن طهران، حسب تقييمات إسرائيل، ستحتاج إلى عدة أشهر أخرى لاتخاذ خطوات إضافية لازمة في هذا المجال، مثل إنتاج قنبلة نووية قابلة للنقل وتركيبها على رأس صاروخ باليستي، وإجراء تجارب.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا نعلم ما إذا كان النظام الإيراني سيرغب في توقيع اتفاقية والعودة إلى طاولة الحوار، ويتعين على المجتمع الدولي وضع خطة بديلة قابلة للحياة، بهدف إيقاف إيران في طريقها نحو الحصول على سلاح نووي".

وتطرق الوزير إلى حادثة الهجوم الذي استهدف الشهر الماضي الناقلة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة إسرائيلية في خليج عمان، ما أودى بأرواح شخصين.

وقال جانتس إن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن الطائرة المسيرة التي استخدمت في الهجوم أطلقت من أراضي إيران بموافقة قيادتها، مشددًا على أن "هذا الأمر يظهر أن إيران تمثل تحديا للعالم أجمع".

وأعرب جانتس عن قلقه إزاء حضور ممثلين عن المجتمع الدولي لمراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، واصفا إياه بأنه "الجلاد من طهران".