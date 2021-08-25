إسرائيل تستعد لإعلان الحرب على إيران.. جانتس: شهران وتحصل طهران على سلاح نووي.. وبند إيراني في ميزانية جيش الاحتلال

إسرائيل منعت 2 مليار دولا من الوصول لوكلاء إيران

إسرائيل تريد تدمير الاتفاق النووي أو توقيع نسخة أكثر صرامة

لماذا غيرت إسرائيل استراتيجيتها في محاربة إيران

تنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت مواصلة التصعيد ضد إيران في المنطقة، فضلا عن جهودها الواسعة لإحباط محاولات إحياء الاتفاق النووي.

قال تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف خططه لضرب البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي يلتقي فيه بينيت الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال أفيف كوخافي رئيس الأركان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تطوير خططه لضرب البرنامج النووي الإيراني، في ظل محاولات طهران المستمرة من أجل الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتطوير السلاح النووي، وتوقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن هذه المسألة.

وأضاف كوخافي أن التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تسريع خططه العملياتية، وميزانية الدفاع التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا تهدف إلى معالجة هذا الأمر.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تهديداً مماثلاً اليوم الأربعاء، وقال لدبلوماسيين أجانب إن إسرائيل قد تضطر إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وأضاف أن لدى إسرائيل الوسائل اللازمة للعمل، وأنها لن تتردد في القيام بذلك، وأنه لا يستبعد احتمال أن تضطر إسرائيل إلى اتخاذ إجراء في المستقبل لمنع إيران النووية.

إيران على بعد شهرين من السلاح النووي

وأكد جانتس أن "إيران على بعد شهرين فقط من الحصول على المواد اللازمة لصنع سلاح نووي. ولا نعرف ما إذا كان النظام الإيراني مستعدًا لتوقيع اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات ويجب على المجتمع الدولي بناء خطة بديلة قابلة للتطبيق من أجل وقف إيران في مسارها نحو سلاح نووي".

وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن إيران على بعد شهرين من الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة، فقد قدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأمر سيستغرق عدة أشهر أخرى على الأقل قبل أن تتمكن طهران من إنتاج سلاح قابل للإطلاق، وتحتاج إلى ذلك الوقت لبناء نواة، قم بإجراء الاختبارات وتثبيت الجهاز داخل صاروخ.

وجاءت التعليقات العلنية العدائية التي أدلى بها جانتس وكوخافي بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن لحضور أول لقاء شخصي له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وموظفيه، مع احتلال برنامج إيران النووي رأس جدول الأعمال.



وقال جانتس اليوم الأربعاء: "في نهاية اليوم، الهدف هو التوصل إلى اتفاق أطول وأقوى وأوسع من الاتفاق السابق. البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يحرض على سباق تسلح في المنطقة وفي العالم بأسره".

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق نووي جديد من شأنه أن يشهد حدودا دائمة لتخصيب اليورانيوم وآليات رقابة أكثر قوة. يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو تهديد حقيقي بضربة عسكرية.

وعلمت "تايمز أوف إسرائيل" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جعل وجهة النظر هذه معروفة لوزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، التي تحافظ معه على علاقة وثيقة ومفتوحة، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تشارك بنشاط في خطط إسرائيل.

في الشهر الماضي، وافق بينيت وجانتس ووزير المالية أفيجدور ليبرمان على ميزانية دفاع بقيمة 58 مليار شيكل (18 مليار دولار) للعام المقبل، منها ما يقرب من ملياري شيكل (620 مليون دولار) مخصصة لجهود الجيش لمواجهة إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال، بالإضافة إلى المليارات الإضافية التي من المتوقع أن يتم تخصيصها، مخصصة لاستخدامها في شراء المعدات والذخائر التي ستكون ضرورية لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. تنتشر هذه القنابل في جميع أنحاء البلاد تحت حماية نظام دفاع جوي متقدم، فضلاً عن دفاعات مادية كبيرة، مع دفن بعضها بعيدًا تحت الأرض، مما يجعلها منيعة ضد جميع القنابل ما عدا أثقل وأقوى القنابل.

في المرة الأخيرة التي وضعت فيها إسرائيل مثل هذه الخطط، في 2011-2012 ، استثمرت الحكومة حوالي 11 مليار شيكل (3.38 مليار دولار) في التحضير للهجوم، الذي لم يتم تنفيذه في النهاية، حسبما كشف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في عام 2013.

ومع ذلك، فإن مواجهة البرنامج النووي الإيراني ليست سوى جانب واحد من حرب القدس الهادئة المستمرة مع طهران.

وقال كوخافي إن: "الجيش الإسرائيلي يعمل باستمرار وبطرق متنوعة لتقليل نفوذ إيران في الشرق الأوسط".

وتشن إسرائيل حرباً إقليمية ضد إيران ووكلائها في المنطقة، سواء في سوريا أو حزب الله اللبناني، وشن جيش الاحتلال ما لا يقل عن 31 غارة على أهداف لحزب الله في سوريا، نصفها تقريبا ضد مستودعات الأسلحة والنصف الآخر ضد مواقع الجماعة في هضبة الجولان السورية، في الأشهر الأخيرة، برزت جبهة إضافية في هذا الصراع، مع تواجد إسرائيل وإيران بشكل متزايد في عرض البحر. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في مارس أن البحرية الإسرائيلية شنت أكثر من 12 هجومًا على السفن الإيرانية أثناء توجهها إلى سوريا في العامين الماضيين.

واستهدفت إيران بدورها عددًا من سفن الشحن المملوكة لإسرائيل أو المرتبطة بها، بما في ذلك واحدة الشهر الماضي، وهي ميرسر ستريت، والتي قصفتها طائرة مسيرة مسلحة قتلت اثنين من أفراد الطاقم.

وقال جانتس لسفراء أجانب يوم الأربعاء "تقييمنا هو أن الطائرة بدون طيار التي استخدمت في هجوم ميرسر ستريت انطلقت من الأراضي الإيرانية ووافقت عليها القيادة الإيرانية".

مستقبل الاتفاق النووي

قالت الصحيفة إنه منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في وقت سابق من هذا العام، انخرطت إدارته في مفاوضات غير مباشرة في فيينا مع إيران بشأن برنامجها النووي والعودة المشتركة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

حدت الصفقة من المستويات التي يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم وتخزنها، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى اللازمة لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات.

عارضت إسرائيل، من بين دول أخرى، بشدة الاتفاق النووي، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم كفاية آلية الرقابة، التي أبعدت المفتشين الدوليين عن بعض المواقع، وما يسمى بـ "بنود انقضاء الوقت"، والتي بموجبها تنتهي القيود المفروضة على إيران لتخصيب اليورانيوم بحلول عام 2031، وهي النقطة التي ستكون طهران عندها قادرة على إنتاج أي كمية من المواد الانشطارية وبأي درجة من النقاء التي تريدها دون التهديد بالعقوبات - على الرغم من أنها ستظل ممنوعة من الناحية الفنية من إنتاج سلاح نووي بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والمعروفة أيضًا مثل معاهدة عدم الانتشار.

في عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، واصفة إياها بأنها "صفقة مروعة من جانب واحد لم يكن من المفترض إبرامها أبدًا" وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية الساحقة. على إيران والمسؤولين الإيرانيين. دفع هذا طهران إلى الانسحاب من الصفقة أيضًا بعد عام، منتهكة بشكل منتظم شروطها من خلال تخصيب اليورانيوم إلى درجات أكبر وتخزين المزيد والمزيد منه في محاولة واضحة لزيادة الضغط وبناء النفوذ على الولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا العام، بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة - وهو مستوى له استخدامات غير عسكرية قليلة للغاية - وبدأت في إجراء أبحاث حول تحويل الشكل الغازي لليورانيوم الناتج عن عملية التخصيب إلى معدن يورانيوم، وهي عملية ضرورية لإتقانها. لتصنيع سلاح نووي. هذا هو أقرب ما توصلت إليه إيران لإنتاج المواد اللازمة لصنع قنبلة ذرية. قبل توقيع الاتفاق النووي لعام 2015، قامت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاوة 20٪ ولم تكن قد بدأت بعد البحث العملي في معدن اليورانيوم.

دفع التقدم في البرنامج النووي الإيراني جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تسريع خططه العملياتية، وتهدف ميزانية الدفاع التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا إلى معالجة هذا الأمر.

ومع ذلك، وفقًا للتقديرات الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي، فإن هذه التطورات، رغم كونها مقلقة، لا يبدو أنها محاولة من جانب طهران لـ "التفجير" وإنتاج سلاح نووي بأسرع ما يمكن، ولكنها جزء من سياسة حافة الهاوية المستمرة مع الولايات المتحدة خلال فترة التجديد. المفاوضات في عهد الرئيس جو بايدن.

وعلى الرغم من أن إيران استمرت في تخصيب اليورانيوم إلى 60٪ منذ قيامها بذلك لأول مرة في منتصف أبريل، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنها لم تحرز أي تقدم كبير في برنامجها النووي منذ ذلك الحين.

اعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي ذات مرة أن العودة المتبادلة إلى الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران أمر مفروغ منه. لكن المحادثات في فيينا توقفت في وقت سابق من هذا الصيف، لا سيما مع انتخاب المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي تولى الرئاسة في وقت سابق من هذا الشهر، ومستقبل هذا الجهد الدبلوماسي لم يعد واضحًا، وفقًا لتقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قال بايدن وأعضاء إدارته إن خطتهم كانت العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران واستخدام ذلك كنقطة انطلاق لاتفاق أكثر قوة مع طهران لكبح ليس فقط برنامجها النووي، ولكن أيضًا تطويرها للصواريخ الباليستية وغيرها من التعطيل. الأعمال في الشرق الأوسط، ولا سيما دعمها للجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

لا يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران ستوافق على هذه الخطة، بعد أن فقدت الثقة في الحكومة الأمريكية بعد انسحاب ترامب من الاتفاقية، على الرغم من أن أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية قررت أن إيران التزمت بشكل عام بشروطها.

في الواقع، قال روبرت مالي، الشخص الرئيسي لبايدن في المحادثات النووية الإيرانية والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لـ"بوليتيكو" في وقت سابق من هذا الشهر أن مستقبل المحادثات كان "مجرد علامة استفهام واحدة كبيرة في هذه المرحلة".

تهديدات إيران التقليدية

في حين أن التهديد بسلاح نووي إيراني لا يزال يمثل أولوية قصوى للجيش الإسرائيلي ، يرى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأنشطة العسكرية التقليدية لإيران مصدر قلق كبير.

ركز جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي على محاربة حليف إيران حزب الله في لبنان ووكلائه الآخرين في سوريا. لكن انتشار صواريخ كروز طويلة المدى والطائرات الانتحارية بدون طيار الحاملة للمتفجرات إلى وكلاء إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط أجبر جيش الاحتلال على العمل بعيدًا عن حدوده من أجل مواجهة الهجمات قبل أن يصلوا إلى إسرائيل. ومن المعروف أن مثل هذه الذخائر المتطورة في حوزة وكلاء إيران في سوريا والعراق واليمن.

وأضافت الصحيفة أن الحملة العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على إيران، وتحديداً شحنات النفط إلى سوريا، والتي كان من الممكن أن تذهب عائداتها إلى الجماعات الإرهابية في المنطقة، هي استمرار لهذه الجهود.

ووفقًا لتقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منعت هذه العمليات 1.5 إلى 2 مليار دولار من الوصول إلى وكلاء إيران.

على الرغم من أن إيران ردت، في بعض الأحيان، على هذه الهجمات، كما في حالة ميرسر ستريت، إلا أنها امتنعت عمومًا عن الرد على معظمها، التي يعزو جيش الاحتلال الفضل فيها إلى الردع الذي أنشأه ضد طهران، ما أدى إلى عدم رغبة إيران في ذلك. اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد إسرائيل.