7 أنواع مهملة من البذور تحارب أمراض الكوليسترول

7 أنواع من البذور يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى فهى الأكثر عنى بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية وتساعد فى الوقت نفسه على تعزيز صحة القلب ومحاربة الكوليسترول إليك أبرز أنواع البذور لصحتك وفقا لموقع webmd

1-بذور الشيا



تحتوى بذور الشيا على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف. تُطحن بذور الشيا في الخلاط لتكون الطبقة العلوية المقرمشة المثالية للزبادي أو الخضار.

2-بذور اليقطين



بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم ، وهو معدن مهم يعزز صحة قلبك ، ويساعد جسمك على إنتاج الطاقة ، ويقوي عضلاتك.

3بذور الرمان



غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة و يحتوي كوب كامل من بذور الرمان على 130 سعرة حرارية فقط ، مما يجعلها جيدة لتناول وجبة خفيفة.



4 -الكينوا



إذا كنت تبحث عن مصادر صحية للبروتين ، فإن الكينوا تحتوى على 8 جرام لكل كوب و يمكنك إستخدامها لصنع الخبز الخالٍ من الدلوتين .

5-بذور الكتان



إن إضافة الكتان إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي الدهون الصحية المفيدة لقلبك. عندما يتم طحن البذور قد تساعد في خفض ضغط الدم.

5-بذور القنب



يعتبر القنب أيضًا مصدرًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية و يمكنك استخدام البذور كاملة أو رشها على السلطات أو أطباق الحبوب الكاملة

6-بذور زهرة عباد الشمس

غنية بالدهون الصحية و تعد بذور عباد الشمس أيضًا إضافة رائعة إلى عصير الصباح.

7-حبوب السمسم



بذور السمسم غنية بنوع من الأحماض الدهنية التي قد تخفض الكوليسترول عن طريق طحنها إلى عجينة