7 أنواع مهملة من البذور تحارب أمراض الكوليسترول

7 أنواع من البذور يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى فهى الأكثر عنى بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية وتساعد فى الوقت نفسه على تعزيز صحة القلب ومحاربة الكوليسترول إليك أبرز أنواع البذور لصحتك وفقا لموقع webmd
1-بذور الشيا
تحتوى بذور الشيا على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف. تُطحن بذور الشيا في الخلاط لتكون الطبقة العلوية المقرمشة المثالية للزبادي أو الخضار.
2-بذور اليقطين
بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم ، وهو معدن مهم يعزز صحة قلبك ، ويساعد جسمك على إنتاج الطاقة ، ويقوي عضلاتك.
3بذور الرمان
غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة و يحتوي كوب كامل من بذور الرمان على 130 سعرة حرارية فقط ، مما يجعلها جيدة لتناول وجبة خفيفة.
4-الكينوا
إذا كنت تبحث عن مصادر صحية للبروتين ، فإن الكينوا تحتوى على 8 جرام لكل كوب و يمكنك إستخدامها لصنع الخبز الخالٍ من الدلوتين .
5-بذور الكتان
إن إضافة الكتان إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي الدهون الصحية المفيدة لقلبك. عندما يتم طحن البذور قد تساعد في خفض ضغط الدم.
5-بذور القنب
يعتبر القنب أيضًا مصدرًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية و يمكنك استخدام البذور كاملة أو رشها على السلطات أو أطباق الحبوب الكاملة
6-بذور زهرة عباد الشمس
غنية بالدهون الصحية و تعد بذور عباد الشمس أيضًا إضافة رائعة إلى عصير الصباح.
7-حبوب السمسم
بذور السمسم غنية بنوع من الأحماض الدهنية التي قد تخفض الكوليسترول عن طريق طحنها إلى عجينة