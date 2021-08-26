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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أنواع مهملة من البذور تحارب أمراض الكوليسترول

بذور
بذور

 

7 أنواع من البذور يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى فهى الأكثر عنى بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية وتساعد فى الوقت نفسه على تعزيز صحة القلب ومحاربة الكوليسترول إليك أبرز أنواع البذور لصحتك وفقا لموقع webmd

1-بذور الشيا


تحتوى بذور الشيا على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف. تُطحن بذور الشيا في الخلاط لتكون الطبقة العلوية المقرمشة المثالية للزبادي أو الخضار. 

2-بذور اليقطين
 

 بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم ، وهو معدن مهم يعزز صحة قلبك ، ويساعد جسمك على إنتاج الطاقة ، ويقوي عضلاتك.

 

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3بذور الرمان


 غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة و يحتوي كوب كامل من بذور الرمان على 130 سعرة حرارية فقط ، مما يجعلها جيدة لتناول وجبة خفيفة. 


4-الكينوا


إذا كنت تبحث عن مصادر صحية للبروتين ، فإن الكينوا تحتوى  على 8 جرام لكل كوب و يمكنك إستخدامها لصنع الخبز الخالٍ من الدلوتين .

5-بذور الكتان
 

إن إضافة الكتان إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي الدهون الصحية المفيدة لقلبك. عندما يتم طحن البذور  قد تساعد في خفض ضغط الدم. 

5-بذور القنب
 

يعتبر القنب أيضًا مصدرًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية و يمكنك استخدام البذور كاملة أو رشها على السلطات أو أطباق الحبوب الكاملة 

6-بذور زهرة عباد الشمس

 

 غنية بالدهون الصحية و تعد بذور عباد الشمس أيضًا إضافة رائعة إلى عصير الصباح. 

7-حبوب السمسم
 

بذور السمسم غنية بنوع من الأحماض الدهنية التي قد تخفض الكوليسترول عن طريق طحنها إلى عجينة

بذور بذور الشيا بذور اليقطين بذور الرمان بذور الكتان

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