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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

معاش شهري 3 آلاف جنيه لورثة مصري توفي بالأردن

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات مواطن متوفي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة 3 آلاف و 84 جنيها شهريا  تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المتوفى "محمد.ع.أ" ، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، حصل المكتب على مستحقات ورثة المواطن المتوفى "محمد.ع.أ" بعد أن تم

الاستجابة الفورية وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة .

 وأشار إلي أن تتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأبناء والأرملة "رضا.ا.ج" ، على معاش شهري  من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بإجمالي  197 دولاراً شهريا، ما 3 آلاف و 84 جنيها شهريا  تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها مصريا تقريبا.

 

 

 

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IMG_6846
وزير القوى العاملة محمد سعفان التمثيل العمالي الأردن معاش شهري ورثة مصري

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