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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة: توفير 1931 فرصة عمل بأجور مجزية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1325  فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3750 جنيها فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

 

 وذلك من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021 ، فضلا عن 606 فرصة عمل لم يتم شغلها خلال يوليو الماضي.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف  النصف شهرية التي تصدرها الوزارة،  تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني  www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة  للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة  في 12 محافظة هي : القاهرة ، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، ودمياط ، وأسوان ، والبحيرة ، والإسماعيلية ، والوادي الجديد ، وقنا كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو 2021 في النشرة السابقة وعددها 606 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 15 مشرف أمن براتب 3750 جنيها ، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية ، و 65 فرد أمن .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة المنوفية تتمثل في 10 منسقة ميدانية ، و52 مراقب جودة ، و10 عمال سنجر ، و8 عمال انتاج، و62 عامل تعبئة وتغليف ، و5 عمال خدمات ، و 200 عامل ملابس ، و20 عامل غزل ، و200 عامل خياطة ، و102 عامل مساعد ، و10 فنى مكواة ، و 2 طبيب صيدلي ، و5 أخصائي مشتريات ، و2 أخصائى رقابة جودة ، و5 أخصائي أبحاث وتطوير ، وفرد أمن ، و2 عاملة تشغيل ماكينة  .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس ، تمثلت في 10 فنى مكبس ، و10 فنى فرز ، و10 فنى خطوط جليز  .

وفي الدقهلية يوجد 20 منسق أرفف ، و 15 منسق ممرات ، و 20 عامل نظافة ، و 5 منسق ميداني ، و 3 مندوب بيطري ، و 8 عمال تحميل ، وفرد أمن ، وسائق ، و50 وسيط تامين ،و 2 عامل رخام   .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط  شملت : 2 عمال تقطيع وتجهيز ، و 2 عامل  مناطق عامة ، و 2 مساعد مضيف ، و 5 حارس أمن ، و 7 عمال إنتاج  .

وفي البحيرة  يوجد فرص عمل  لـ 25 عامل سنجر ، و 60 عامل أوفر ، و35 عامل اورليه ، و25 عامل جودة    .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط  والإسماعيلية تضمنت : 20 عامل إنتاج ، و 5 عمال نظافة ، و3 منسق ميداني .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت : 28 مسئول ائتمان ، و 4 فرد أمن ، و 2 عمال خدمات ، و محاسب ، ومهندس ميكانيكا ، و10 عمال تعبئة ، و كهربائي ، و 31 أخصائي تمويل ، وبائع ، و8 مدرس لغة إنجليزية وعربية ، و 4 مهندس حاسب آلي ، و 2 مترجمة ، و 6 مشرفة ، و 4 دادة .

وفي المنيا  يوجد 41 فرصة عمل متاحة ، منها : 6 محاسبين ، و أخصائي موارد بشرية ، و 6 شئون قانونية ، و 2 امين مخزن ، و 10 فرد أمن ، 

و10 عمال خدمات معاونة ، و 3 مندوب دعاية وتسويق ، و2 مندوبة تنفيذ ، و كاشير   .

كما تم توفير فرص عمل شملت ، محاسبة ، وعاملة نظافة ، وسائق جرار زراعي بمحافظات الوادي الجديد وأسوان  .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :

 

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة فرصة عمل ذوى الهمم توفير 1325 فرصة عمل التأمين الصحي حياة كريمة 12 محافظة

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