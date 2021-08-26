3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل سير قائد سيارة على الطريق الدائري عكس الاتجاه، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم "قائد سيارة الطريق الدائري" أثناء تفتيشه عثر بحوزته على مادة بيضاء تشبه المواد المخدرة، وأمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينات دم وبول منه لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

كما أمرت النيابة بعرض المتهم قائد سيارة الطريق الدائري على القاضي الجزئي لاستصدار أمر بوضعه تحت الملاحظة بإحدى دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية.

وأمرت أيضا النيابة العامة، بضبط المستندات التي حصل المتهم "قائد سيارة الطريق الدائري" بموجبها على رخصة قيادة لفحصها.

ورصدت النيابة العامة، تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لسير مركبة (رُبع نقل) عكس الاتجاه بالطريق الدائري، وقد ذَكر مُصوِّر المقطع تسببَ قائد المركبة في وقوع عدة حوادث، ثم ظهر توقف المركبات بالطريق مما أعاق سير المذكور وأجبرها على التوقف فتمكن ضابطٌ من إلقاء القبض عليه.

وتلقت إخطارًا بالواقعة من الضابط الظاهر بالمقطع - بالإدارة العامة للمرور - على نحو ما صُوّرت، وأنه بضبطه قائد المركبة لاحظ تحدثه بكلمات غير مفهومة، و أسفر تفتيشه عن العثور على مادة بيضاء تشبه مادةً مُخدِّرة.

وسألت «النيابة العامة» مواطنًا أبلغ باصطدام المذكور بسيارته حال سيره بها عكس الاتجاه مما أسفر عن إتلافِها وإصابةِ آخر كان مُرافقًا له ونَقْلِه للمستشفى، واستمعت «النيابة العامة» إلى شهادته.

وباستجواب المتهم قائد سيارة الطريق الدائري ردَّد عبارات غير مفهومة، فسألت «النيابة العامة» شقيقه فشهد بأن المذكور لا يُعاني من أية أمراض عقلية أو ذهنية، ولم يرَهُ على تلك الحالة من قَبلُ، فأعادت «النيابة العامة» استجوابه في اليوم التالي فأنكر ما أُسند إليه من اتهام مدعيًا عدم تذكره لما حدث بشأن الواقعة، وعاد ليردد بعبارات غير مفهومة، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تحرك سيارة بسرعة جنونية على الطريق الدائري في الاتجاه العكس للقادم من مناطق السلام باتجاه القاهرة الجديدة، ومحاولة سيارة شرطة مطاردته وضبطه.

كما تبين من التحريات قيام سيارة الشرطة بالسير في الاتجاه الصحيح وإغلاق الطريق في الاتجاه الآخر أمام قائد السيارة المسرعة، وإخراج قائدها منها وضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على مادة تشبه المواد المخدرة.

عقوبة السير عكس الاتجاه

تنص المادة ( 76) مكرراً من قانون المرور مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.