أمطار رعدية بعدة مناطق.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، فرص لسقوط الأمطار على عدة مناطق مختلفة بالبلاد، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون الطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويكون هناك نشاط للرياح خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ارتفاع في الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، والتي تشهد ارتفاعا طفيفا على جميع الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 26

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28

الرطوبة 90 درجة

أما عن نسبة الرطوبة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة ، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.