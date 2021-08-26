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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8800 حالة جديدة.. كورونا تضرب إسرائيل بشدة

كورونا تضرب إسرائيل
كورونا تضرب إسرائيل بشدة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تشخيص 8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

 

وتم إجراء حوالي 139 ألف فحص بمعدل إيجابي 6.57٪.

 

وفي المستشفيات تم إدخال 680 مريضًا من مرضى كورونا إلى المستشفى في حالة حرجة.

 

وتوفي 6909 مصابا بـ كورونا في إسرائيل منذ تفشي الوباء 13 منهم أمس. ومنذ بداية الأسبوع توفي 89 مريضا ومنذ بداية الشهر 431.

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وبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 477 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 214 مليونا وما يقارب من 467 ألف إصابة، تعافى منهم 192 مليونا واكثر من 100 الف مريض.

 

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 718 ألف و997 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11299 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اميركا (1,287 وفاة)، واندونيسيا (1,041 وفاة)، والمكسيك (940 وفاة)، والبرازيل (901 وفاة)، وروسيا (809 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (171,737 إصابة)، والهند (46,397 إصابة)، وإيران (39,983 إصابة)، وبريطانيا (35,847 إصابة)، والبرازيل (30,529 إصابة).

وما تزال امريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.


وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (649,680 وفاة)، والبرازيل (576,730 وفاة)، والهند (436,396 وفاة)، والمكسيك (255,452 وفاة)، والبيرو (198,031 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (39,157,249 إصابة)، والهند (32,558,530 إصابة)، والبرازيل (20,645,537 إصابة)، وروسيا (6,804,910 إصابات)، وفرنسا (6,673,336 إصابة).

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