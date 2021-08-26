طالع موضة.. محمد حماقي يطرح أحدث أغانيه اليوم

كشف النجم محمد حماقي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي حمل اسم طالع موضة، من ألبومه الجديد يا فاتني، حيث أشار إلى أنه سيتم طرح الأغنية الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس 26 أغسطس.

وكتب محمد حماقي عبر انستجرام: «أغنية #طالع_موضة من ألبوم #يا_فاتنّي هتسمعوها النهارده الساعة ٥ على يوتيوب وكل منصات الموسيقى»

أغنية زيها مين

حققت أغنية “زيها مين” للفنان محمد حماقي، نجاح كبير جداً حيث تخطت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “زيها مين” من البوم محمد حماقي الجديد “يا فاتني”، وهي من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: تميم.

تقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي اى مكان وتنوره .. والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا .. دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره .. والله ما تلاقوا زيها ..زيها مين بتهزروا”.

"تؤمر تتأمر ماهى دى اللى عليها منمر ..طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية .. ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ونتسلطن ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية ..ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها".

ألبوم محمد حماقي

ويضم الألبوم الجديد لمحمد حماقي 12 أغنية، أبرزها يا نسيم حبيبي نسم التي تم الإعلان عن اسمها مؤخرًا، ويتعاون حماقي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم توما، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، وغيرهم.

يذكر أن النجم محمد حماقي قدم ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم، حيث أثنى حماقي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل.

عن حماقي:

حماقي (محمد إبراهيم محمد الحماقي) سوبر ستار مصري ولد في 4 نوفمبر 1975 ، القاهرة ، مصر. بدأ الغناء في سن مبكرة للغاية خلال الحفلات والفعاليات المدرسية السنوية. قاده حبه وشغفه للموسيقى إلى التخرج من كلية التربية الموسيقية.

لقد كان دائمًا يتميز بالإنسانية و هو حاليًا سفير لحملة "عالم خالٍ من التهاب الكبد فيروس C" بدعم من Tour N Cure.

حماقي كفنان استثنائي أيضًا ولديه العديد من من الإنجازات مثل: الفوز بجائزة MTV لـ "حاجة مش طبيعية" وبالطبع من خلال كونه مدربًا استثنائيًا في كل من "The Voice" و "The Voice Kids" بالإضافة إلى النجاحات التالية:

• "أفضل مطرب عربي" لعام 2016 من "Murex D'or"

• "أفضل فنان في الشرق الأوسط" عام 2016 من مهرجان BAMA "Big Apple Music Awards"

• "الجائزة البلاتينية" من شركة "EMI" لتحقيق أعلى مبيعات في الشرق الأوسط عام 2006 لألبوم "خلص الكلام".