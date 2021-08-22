"لو هتغيب" لـ محمد حماقي تتخطى 8 ملايين مشاهدة

حققت أغنية “لو هتسيب” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا وكسرت حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

وتقول كلمات الأغنية: ولو حاتسيب .. حبيبى وأنت ماشى خد معاك حكايات .. وخد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمنها .. بلا متاهه".

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات .. وخد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها .. ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها .. قفلناها ولو حاتسيب .. موافقك عادى بس .. تسيبنى ب شروطى".

يذكر أن محمد حماقي طرح منذ أيام أغنية " زيها مين " وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما ويعد الألبوم أول انتاج لشركة KI records التي بدأت انتاجها بالتعاون مع محمد حماقي.