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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رئيس مياه القاهرة يعتذر لأهالي عين شمس لتأخر إصلاح الخط المكسور

صدى البلد

قدم المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى اعتذارا لأهالي مناطق عين شمس لتأخر الانتهاء من إصلاح خط 1500 مم من محطة مياه مسطرد  ويخدم مناطق مصر الجديدة والحجاز والملتقى العربى وأجزاء من مدينة نصر.

وقال المهندس مصطفى الشيمى أنه تم فتح المياه لجميع المناطق المتأثرة بالكامل ماعدا منطقة عين شمس لصعوبة العمل داخل النفق المار أسفل بعمق 8 أمتار اسفل مترو الانفاق وكمية المياه التى تم تصفيتها للقيام بأعمال الإصلاح كانت كبيرة نظرا لكبر الخط.

وأضاف ان شركة مياه القاهرة قامت باستخدام أسطول كبير من الشفاطات وطلمبات الرفع لرفع كميات المياه المتراكمة داخل الخط بطول 6 آلاف متر.

وأوضح أنه سيتم فتح المياه لمناطق عين شمس خلال ساعات بعد أن تم الانتهاء من جميع اعمال الإصلاح والتي استمرت على مدار 24 مشيرا أن الشركة قدمت الاعتذار لأهالي عين شمس من منطلق توفير أفضل خدمة للمواطنين.

وقال إنه سيتم مراجعة الخطوط القديمة والتي انتهى عمرها الافتراضي لوضع خطة عاجلة للبدء فى إدخالها اعمال الاحلال والتجديد بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات ومتابعة الضغوط والخدمات المقدمة للأهالي بمنطقة عين شمس.

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