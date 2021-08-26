تيجي سيرتها قلبي يدق.. محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة طالع موضة.. فيديو

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “طالع موضة” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي.

تقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها .. عيونها الحلوة مميزينها .. ده جمالها طالع موضة .. براءتها مش موجودة .. ماعرفش جايبة الجمال ده منين .. وفي الرقة مش هتلاقي اتنين .. تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا”.



وكان محمد حماقي، قد كشف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي حمل اسم طالع موضة، من ألبومه الجديد يا فاتني، حيث أشار إلى أنه سيتم طرح الأغنية الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس 26 أغسطس.

وكتب محمد حماقي عبر انستجرام: «أغنية #طالع_موضة من ألبوم #يا_فاتنّي هتسمعوها النهارده الساعة ٥ على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

