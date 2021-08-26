لعشاق السيدان.. 5 سيارات موديلات 2021 داخل السوق الكويتي | صور

تحظى إصدارات السيدان على شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، نسبة إلى العديد من الإمكانيات الفنية أبرزها القياسات الهيكلية المناسبة لدى الكثير، والمساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بخلاف التجهيزات المطروحة من قبل كل علامة تجارية، وذلك لكي تراضي جميع الأطراف من محبي تلك الفئة.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ أبرز 5 سيارات سيدان داخل السوق الكويتي لـ موديلات 2021.

1 - شيفروليه ماليبو موديل 2021

تأتي السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 165 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى نسخة أخرى تعتمد محرك 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 250 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 353 نيوتن/متر.

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 من 6.100 دينار حتى 10.420 دينار كويتي.

2 - اودي S3 موديل 2021

تعتمد السيارة اودي S3 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 290 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ سعر السيارة اودي S3 موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 13.600 دينار.

3 - هوندا سيفيك موديل 2021

زودت السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 123 حصان، و 151 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 11.6 ثانية، بالإضافة إلى محرك اخر ولكن بسعة 200 سي سي، بقوة 158 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 187 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر في الساعة، بينما تنطلق هذه النسخة من نقطة الثبات حتى تصل إلى 100 كم/ساعة في غضون 8.9 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 بين 4.999 و 8.800 دينار كويتي.

4 - الفا روميو جوليا موديل 2021

حصلت السيارة الفا روميو جوليا موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بقوة 200 حصان، و 330 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب نسخة اخرى من محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 2900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 505 حصان، و 600 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتبدأ أسعار السيارة الفا روميو جوليا موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 12.750 دينار حتى 31.500 دينار.

5 - كيا ستينجر موديل 2021

تستمد السيارة كيا ستينجر موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 251 حصان، و 353 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مواصفات اعلى تجهيزًا تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات بسعة 3300 سي سي، بقوة 365 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 510 نيوتن/متر، ومع هذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.9 ثانية فقط.

وتتراوح أسعار السيارة كيا ستينجر موديل 2021 بين 13.900 دينار حتى 15.900 دينار كويتي.