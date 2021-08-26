تونس تمنع قيادات إخوانية ليبية من الدخول إلى أراضيها

قالت مصادر تونسية مطلعة إن قوات حرس الحدود كثفت تواجدها على كافة المناطق الحدودية بالبلاد بالتزامن مع إجهاض عدة محاولات لتسلل عناصر إرهابية إلى الداخل.



وأوضحت المصادر - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء اليوم الخميس - أن الجيش التونسي دفع بتعزيزات أمنية على الحدود الشرقية، مع ليبيا بعد محاولات لتسلل عناصر إرهابية إلى البلاد بمساعدة قيادات من حركة النهضة الإخوانية.



وأشارت إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة محاولات لهروب عناصر إخوانية متورطة في قضايا فساد، مع عائلتهم إلى خارج البلاد، وكذلك تسلل بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش والمليشيات الإخوانية المسلحة إلى داخل تونس عبر البوابة الشرقية، ما دفع الجيش لتعزيز تواجده في هذه المناطق لإحباط هذه العمليات وتأمين الحدود.