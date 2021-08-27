ضبط 3 أشخاص بمحاولة خطف شخص وسرقته بالإكراه بالبساتين

فى إطار حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم و حال تواجد قوة من مديرية أمن القاهرة و المعينة للتأمين بدائرة قسم البساتين.

ضبط ٣ أشخاص بمحاولة خطف شخص وسرقته بالإكراه بالبساتين

استغاث بهم أحد المواطنين بقيام ٣ أشخاص بمحاولة خطفها وسرقته بالإكراه مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات مستخدمين أسلحة نارية و بيضاء و الذى حدثت إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس نتيجة ضربة بمطواة من أحد المتهمين.

قامت القوة الامنية بمطاردة السيارة على الطريق الدائرى حيث قام أفراد العصابة بإطلاق النيران على قوات الشرطة ، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق النيران مما نتج عنه مصرع قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابى و فرار أحد المتهمين و بحوزته فرد خرطوش.

جميعهم من ذوى الاتهامات الجنائية ،حيث تم ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح ابيض المستخدم فى احداث اصابات المجنى عليه.

و حال مبادلة المتهمين بإطلاق النيران أصيبت إحدى السيدات حال استقلالها سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة .

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.