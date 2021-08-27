تحويلات مرورية بمحور الزمر في شارع السودان بالجيزة .. تعرف عليها

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمطلع محور الزمر القادم من جامعة الدول العربية إتجاه محور الزمر بتقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع شارع السودان مما يستلزم غلق كلى لشارع السودان الإتجاه القادم من منطقة أرض اللواء بإتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبرى ناهيا ، وذلك لمدة 3 أيام ، بدءاً من صباح يوم الجمعة الموافق 27/8/2021م – حتى صباح يوم الأحد الموافق 29/8/2021م على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً ، دون تعطيل حركة المرور.

على أن يتم إجراء التحويلات المرورية التالية:

القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء متجهاً لمناطق الدقى وشارع التحرير يقوم بالسير يساراً قبل موقع الغلق الكلى إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يميناً بشارع جامعة الدول العربية ثم يساراً للعودة مرة أخرى واستكمال السير.

القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبرى الخشب متجهاً لمنطقة أرض اللواء ويرغب فى إستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولاً لشارع السودان ثم إستكمال السير يميناً بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.