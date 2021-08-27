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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصر 1500 قرية بـ 20 محافظة لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل

صدى البلد

بدأ جهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حصر 1500 قرية فى أكثر من 20 محافظة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة أصحابها بالتمويل لجميع المشروعات وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمساندة المشروعات الصغيرة ووضع خطط تنميتها ونجاحها .


وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان المبادرة الجديدة تخص ابناء الريف ضمن أهداف مبادرة حياة كريمة لدعم وتنمية الريف المصرى ، بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة المشروعات الصغيرة داخل القرى ودعم انشطتها ، لتكون مهيأة لتنضم الى وتيرة الإنتاج بمنظومة الاقتصاد القومى.


ولفت إلى أن المبادرة يستفيد منها عدد كبير من الشباب بالقرى وتساهم بدرجة كبيرة فى إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة بسبب التمويل وتنمية الأفكار الجيدة وتحويلها الى مشروعات منتجة .

 

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