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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمدة ٣ أيام .. خدمات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محور الزمر بشارع السودان

صدى البلد

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمطلع محور الزمر القادم من جامعة الدول العربية إتجاه محور الزمر بتقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع شارع السودان.

وتستلزم الأعمال غلق كلى لشارع السودان الإتجاه القادم من منطقة أرض اللواء بإتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبرى ناهيا.

وتستمر الاعمال لمدة 3 أيام  ، بدءاً من صباح يوم الجمعة الموافق 2020/8/27م – حتى صباح يوم الأحد الموافق 2021/8/29م على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً ، دون تعطيل حركة المرور.

على أن يتم إجراء التحويلات المرورية التالية:

القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء متجهاً لمناطق الدقى وشارع التحرير يقوم بالسير يساراً قبل موقع الغلق الكلى إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يميناً بشارع جامعة الدول العربية ثم يساراً للعودة مرة أخرى وإستكمال السير.

القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبرى الخشب متجهاً لمنطقة أرض اللواء ويرغب فى إستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولاً لشارع السودان ثم إستكمال السير يميناً بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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