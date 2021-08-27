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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص لحيازته "مواد مخدرة" وأسلحة نارية بالجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط سكنه ، وبحوزته(بندقية آلية وخزينة و 12 طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين -  هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد مخدرة اسلحة نارية الداخلية الجيزة مخدر الهيروين مكافحة الجريمة

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