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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يرد على مطالب باستقالة بايدن بعد هجوم كابول

بايدن
بايدن

رفض البيت الأبيض الدعوات التي تطالب باستقالة الرئيس جو بايدن على خلفية الهجوم على مطار كابول أمس الذي خلف 13 قتيلا من القوات الأمريكية وإصابة 18 آخرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن "هذا اليوم ليس مناسبا للألاعيب السياسية".

وأضافت بساكي: "نتوقع من كل مواطن أمريكي، سواء أكان مسؤولا منتخبا أم لا، أن يقف إلى جانبنا ويشاطرنا حزمنا على ملاحقة هؤلاء الإرهابيين ومحاربتهم والقضاء عليهم أينما كانوا".

ومساء الخميس، اعترف بايدن بمسؤوليته عما حدث في مطار كابول مشيرا مع ذلك إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو من اتخذ قرار الانسحاب من أفغانستان وعقد الاتفاق مع حركة طالبان الأفغانية.

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ولقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 160 في سلسلة من الهجمات الإرهابية، وقعت في وقت سابق الخميس، في كابول حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الصحة الأفغانية.

وقال جنرال أمريكي كبير إن هجوما انتحاريا مزدوجا في كابول تبنى تنظيم داعش الإرهابي أسفر عن مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرين يوم الخميس، مضيفا أن القوات الأمريكية تتوقع مزيدا من الهجمات حتى مع استمرار عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان مسؤوليته وقال إن أحد مفجريه الانتحاريين استهدف "مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي".

 

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