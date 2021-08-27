أخبار التكنولوجيا..احتراق أحدث هواتف سامسونج يصيب ركاب طائرة بالذعر.. وريلمي تحقق أرباحا هائلة من مبيعات حاسوب Realme Book

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.
بآلية فريدة للوحة المفاتيح.. شركة HP تطلق لاب توب Spectre x360 14
وسعت شركة Hp، امبراطوريتها من أجهزة الكمبيوتر المحمول عبر إطلاق لاب توب جديد في الهند يحمل اسم Spectre x360 14، الذي أصبح أول جهاز كمبيوتر قابل للتحويل يستخدم تقنية لوحدة المفاتيح بآلية مصنوعة من مواد طبيعية ومتجددة مثل النفايات الزراعية.
بعد دقائق من إطلاقه.. ريلمي تحقق أرباحا هائلة من مبيعات حاسوب Realme Book
أطلقت شركة ريلمي Realme، أول جهاز لاب توب من إنتاجها الأسبوع الماضي، للأسواق الصينية يحمل اسم Realme Book، وقد حققت الشركة رقما قياسياً جدا فى الأرباح، بسبب المواصفات المذهلة والإمكانات الرائعة.
آبل تطرح طرازات iPhone 13 الأربعة للبيع في هذا الموعد ..مميزاتها
أشارت أحدث التسريبات إلى أن شركة آبل Apple، تعتزم طرح جميع طرازات آيفون 13 للبيع يوم 17 سبتمبر، حيث ستكون مرحلة البيع الأولى مخصصة للصين فقط.
احتراق أحدث هواتف سامسونج يصيب ركاب طائرة بالذعر
كشفت أحدث التقارير عن اشتعال هاتف ذكي من سامسونج Samsung، داخل رحلة طيران تابعة لشركة طيران ألاسكا إيرلاينز.
ريلمي تطرح هاتف Realme GT 5G للبيع رسميا.. سعر ومواصفات
طرحت شركة ريلمي Realme، هاتفها الأحدث الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس Realme GT 5G، للبيع في الهند عبر متجر ريلمي على الويب ومتجر Flipkart بدءا من اليوم.