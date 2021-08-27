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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد دقائق من إطلاقه.. ريلمي تحقق أرباحا هائلة من مبيعات حاسوب Realme Book

لاب توب ريلمي Realme
لاب توب ريلمي Realme Book

أطلقت شركة ريلمي Realme، أول جهاز لاب توب من إنتاجها الأسبوع الماضي، للأسواق الصينية يحمل اسم Realme Book، وقد حققت الشركة رقما قياسياً جدا فى الأرباح، بسبب المواصفات المذهلة والإمكانات الرائعة.

وقد حقق أول جهاز لاب توب من ريلمي Realme Book، عائداً مذهلاً يقدر بحوالي مليون و 500 دولار (أي ما يعادل  24 مليون جنيه مصري) فى خمس دقائق من بدء عملية البيع الأولى، حيث طرحت الشركة الصينية الجهاز للبيع مقابل سعر  يبلغ 665 دولار (أي ما يعادل 10 آلاف و 400 جنية مصري)، وفقاً لموقع "Newsbytesapp".

 

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ويتميز حاسوب ريلمي الدفتري Realme Book، بمعالج شركة إنتل Intel من الجيل الحادي عشر، من نوع Core i5-1135G7، وعمر بطارية يبلغ 11 ساعة، كما جاء بخيار لوني الرمادي والأزرق.

مواصفات لاب توب Realme Book

ويأتى لاب توب Realme Book، بشاشة من نوع IPS، قياس 14 بوصة، يأتى بجودة عرض 2K، وبدقة 1440×2160 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 2:3، وبنسبة 90% من الهيكل إلى الشاشة، يدعم تقنية RGB للألوان بنسبة 100%، بهيكل مصنوع من الألومنيوم، وحواف نحيفة، بالإضافة إلى الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح، وقارئ بصمات الأصابع مدمج مع زر الطاقة.

ويأتي لاب توب Realme Book، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 16 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة SSD بسعة 512 جيجا بايت، ويعمل بنظام تشغيل Windows 10، والذي من المقرر ترقيته لنظام تشغيل ويندوز 11، ويحتوى على بطارية بقوة 54 وات، وعمر بطارية 11 ساعة.

ويدعم لاب توب Realme Book، الإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، ويحتوي على مكبرات صوت Harman Kardon، وكاميرا ويب بجودة HD، بدقة 720 بكسل، كما يحتوي على منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ من نوع Type-C 3.2 من الجيل الثاني، ومنفذ من نوع USB-A 3.1 من الجيل الأول، بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس.

 

سعر لاب توب ريلمي Realme Book

وقد جاء لاب توب ريلمي Realme Book، بسعر 665  دولار "أي ما يعادل 10 آلاف و 400 جنيه مصري"، لنسخة 8+512 جيجابايت، فيما جاء بسعر 728 دولار "أي ما يعادل 11 ألف و 400 جنيه مصري"، لنسخة 16+512 جيجابايت.

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