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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية كبيرة ومعالج قوي.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 8i

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 8i

تستعد شركة ريلمي Realme الصينية، لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Realme 8i، جنباً إلى جنب هاتف Realme 8s، بميزانية محدودة، المحببة للفئة الشبابية، والمتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد كشفت أحدث التسريبات عبر حساب التسريبات الشهير على موقع تويتر @Onleaks، على العديد من المواصفات الرئيسية لهاتف ريلمي الذكي الجديد Realme 8i، والذي سيأتي ببطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير فى الساعة، ومعالج من إنتاج شركة ميديا تك، بالإضافة إلى السعر المنخفض الذي سيأتي به الهاتف الذكي، وفقاً لموقع "Newsbytesapp".

 

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وسيتميز هاتف ريلمي المرتقب Realme 8i، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض +FHD، والتي تأتي بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، و بتصميم مثقوب، وحواف نحيفة بـ لمسة إبداعية، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

وسيحتوي الهاتف الذكي Realme 8i، على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر أحادى اللون بدقة 2 ميجابكسل، مع عدسة لتصوير ماكرو والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف ريلمي القادم Realme 8i، بمعالج ميديا تك من نوع Helio G96، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وسيتم تشغيله بواجهة مستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

وكما سيحزم الهاتف الذكي Realme 8i، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، يتم وشحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، و سيدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي بشبكات Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، كما سيدعم تقنية تحديد المواقع GPS، وسيحتوى على مقبس سماعة الرأس.

 

سعر هاتف ريلمي Realme 8i

ومن المتوقع أن يأتى هاتف ريلمي المرتقب Realme 8i، بسعر 148 دولار (أي ما يعادل ألفين و 300 جنيه مصري)، على أن يتم الكشف على السعر الرسمي للهاتف مع موعد الإطلاق المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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