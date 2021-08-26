ريلمي تطرح هاتف Realme GT 5G للبيع رسميا.. سعر ومواصفات

طرحت شركة ريلمي Realme، هاتفها الأحدث الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس Realme GT 5G، للبيع في الهند عبر متجر ريلمي على الويب ومتجر Flipkart بدءا من اليوم.

سعر هاتف ريلمي Realme GT 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف ريلمي Realme GT 5G، على خيارين للذاكرة، الخيار الأول بسعة 8 + 128 جيجابايت، والذي يباع مقابل سعر 510 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري)، والخيار الثاني بسعة 12 + 256 جيجابايت، مقابل سعر 565 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و 800 جنيه مصري).

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5G





يأتي الخيار الأول الذي يتم إطلاقه في الهند بألوان الأزرق والفضي، بينما يأتي الآخر باللون الأصفر المميز لهواتف ريلمي، الذي يتميز بتصميم جلدي مزدوج اللون.

هاتف ريلمي Realme GT 5G



ويتميز هاتف ريلمي Realme GT 5G، بتصميم رائع مع شاشة مميزة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية.

ويقدم هاتف ريلمي الرائد Realme GT 5G، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.



ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT 5G، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وتدعى ريلمي أنه يمكن شحنها من 0 إلى 100% في غصون 35 دقيقة فقط.

ويتم تشغيل هاتف Realme GT 5G، بمعالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 او 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.