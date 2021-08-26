عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تطرح هاتف Realme GT 5G للبيع رسميا.. سعر ومواصفات

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme GT 5G

طرحت شركة ريلمي Realme، هاتفها الأحدث الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس Realme GT 5G، للبيع في الهند عبر متجر ريلمي على الويب ومتجر  Flipkart بدءا من اليوم.

 

سعر هاتف ريلمي Realme GT 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف ريلمي Realme GT 5G، على خيارين للذاكرة، الخيار الأول بسعة 8 + 128 جيجابايت، والذي يباع مقابل سعر 510 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري)، والخيار الثاني بسعة 12 + 256 جيجابايت، مقابل سعر 565 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و 800 جنيه مصري).

 

ببطارية كبيرة ومعالج قوي.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 8i

 

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5G

 

يأتي الخيار الأول الذي يتم إطلاقه في الهند بألوان الأزرق والفضي، بينما يأتي الآخر باللون الأصفر المميز لهواتف ريلمي، الذي يتميز بتصميم جلدي مزدوج اللون.

هاتف ريلمي Realme GT 5G


ويتميز هاتف ريلمي Realme GT 5G، بتصميم رائع مع شاشة مميزة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية.

ويقدم هاتف ريلمي الرائد Realme GT 5G، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT 5G، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وتدعى ريلمي أنه يمكن شحنها من 0 إلى 100% في غصون 35 دقيقة فقط.

ويتم تشغيل هاتف Realme GT 5G، بمعالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 او 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Realme GT 5G goes on sale in India today
هاتف ريلمي Realme GT 5G
ريلمي Realme GT 5G مواصفات Realme GT 5G سعر Realme GT 5G هاتف ريلمي Realme GT 5G

موضوعات متعلقة

قبل إطلاقه بساعات.. سعر ومواصفات تحفة ريلمي Realme C21Y

ريلمي تكشف مفاجأة كبيرة لمستخدمي هواتف Realme X

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة للاب توب ريلمي Realme Book Slim

ريلمي تكشف عن تحفة جديدة من هواتفها الرائدة.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الرئيس السيسي وجه بإصلاح أحوال الأئمة وتكثيف البرامج العملية والثقافية

وول ستريت جورنال: مقتل 4 من قوات المارينز الأمريكية في انفجارات كابول

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

الجزيري والمثلوثي يسافران لتونس بعد لقاء البنك الأهلي بالدوري

تخفيض نسب القبول.. تعرف على شروط الإنضمام للكليات والمعاهد العسكرية

رسميا .. هالاند أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

رمضان البيه يكتب: ضرورة تجديد الخطاب الديني (1)

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

اﻟﻤﺰﻳﺪ