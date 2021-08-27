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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بآلية فريدة للوحة المفاتيح.. شركة HP تطلق لاب توب Spectre x360 14

لاب توب Spectre x360
لاب توب Spectre x360 14

وسعت شركة Hp، امبراطوريتها من أجهزة الكمبيوتر المحمول عبر إطلاق لاب توب جديد  في الهند يحمل اسم  Spectre x360 14، الذي أصبح أول جهاز كمبيوتر قابل للتحويل يستخدم تقنية لوحدة المفاتيح بآلية مصنوعة من مواد طبيعية ومتجددة مثل النفايات الزراعية.

ووفقاً لموقع "Newsbytesapp"، فإن حاسوب Spectre x360 14، يتميز بشاشة من نوع IPS تعمل باللمس، بقياس 13.5 بوصة، بجودة عرض WUXGA+، وبدقة 1280X1920 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 2:3، وبنسبة 90.3% من الهيكل إلى الشاشة، وبنسبة سطوع يبلغ 400 شمعة.

 

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ويأتى لاب توب HP بتصميم فائق النحافة، مع الوزن الخفيف، حيث يزن 1.3 كيلوجرام، مع لوحة مفاتيح تحتوي على قارئ بصمات الأصابع، وزر كاتم لصوت الميكروفون، وزر خاص بالكاميرا، ومركز تحكم للجهاز، كما يحتوي على مكبرات صوت رباعية تدعم تقنية Bang & Olufsen، وتقنية Hp Auddio Boost.

ويعمل لاب توب Spectre x360 14، بمعالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4 ، بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، كما سيحتوي على معالج رسوميات من نوع Intel Iris Xe.

ويحتوي لاب توب Hp Spectre x360 14، بطارية 66 وات، مع شاحن بقوة 65 وات، مع عمر بطارية يصل إلى 17 ساعة، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، ويحتوى الجهاز على منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ USB من نوع Type-a، بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس والميكروفون.

سعر لاب توب اتش بي Spectre x360 14

ويتوفر لاب توب Spectre x360 14، باللون الأزرق مع لمسة جمالية بلون النحاس الباهت، ويأتى بسعر 1600 دولار (أي ما يعادل 25 ألف جنيه مصري).

The laptop has a 13.5-inch touch display
لاب توب Spectre x360 14
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