أساب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يتساءل كثير من المواطنين بمنافذ شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع؛ عن أسباب ظهور جملة "Lou bott" مكتوبة باللغة الإنجليزية على شاشة العداد، وكيفيه إلغاء الكلمة وتشغيل العداد مرة أخرى.

ويستعرض صدى البلد لقرائه تلك الأسباب وكيفية علاجها

1- تلك الجملة تشير إلى ضعف بطارية العداد وهي اختصار لجملة "low battery".

2- والبطارية تعمل على تشغيل الإضاءة بالعداد والحفاظ على ضبط الساعة والتاريخ أثناء انقطاع التيار الكهربائي وهذا أمر ضروري وهام بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع .

3- في حالة ضعف بطارية العداد مسبق الدفع، يتم كتابة جملة Lou bott على الشاشة ليحذر صاحب العداد أن البطارية منخفضة، وفي هذه الحالة يمكن للمشترك طلب تغيير البطارية بغرف الشحن الموجودة بهندسات شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

4- في حالة ضعف بطارية العداد مع بداية تركيبة للمشترك يتم تغيير البطارية دون مقابل لأن العداد يكون في فترة الضمان.

5- في حالة مرور فترة زمنية على تركيب العداد يقوم المشترك في هذه الحالة بدفع 50 جنيها مقابل ثمن البطارية الجديدة ، و أن مدة صلاحية البطارية بالعداد تكون 10 سنوات.

6- في حالة حدوث أي عطل يجب على المشترك إبلاغ شركة التوزيع التابع لها دون إجراء أي محاولة لاكتشاف هذا العطل لأن حدوث حركات اهتزاز بالعداد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية، ويؤدي هذا إلى إضاءة لمبة التلاعب الموجودة بالعداد ويعرضك هذا لتحرير محضر سرقة تيار ودفع غرامات مالية.



وأعلن جهاز مرفق الكهرباء أسباب ظهور لمبة التلاعب بالعداد وهى ..

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.



2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار الكهربائى.



3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.



4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.



5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.



6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.



وعن الخطوات التي يجب اتباعها لحل تلك المشكلة قبل التعرض لمحضر سرقة تيار هى



1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.



3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".