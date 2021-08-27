روسيا تجري مناورات عسكرية قرب أفغانستان

تستعد روسيا لإطلاق مناورات مع حلفائها القريبين من الحدود مع أفغانستان في وقت تتدهور فيه الأوضاع الأمنية في أفغانستان.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا قولها اليوم الجمعة إن التحالف سيجري تدريبات عسكرية من سبتمبرإلى أكتوبر يشارك فيها عدة آلاف من القوات.

وأضافت الوكالة أن التدريبات ستجرى في قرغيزستان وطاجيكستان.

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا تفجيري مطار كابول، اللذين وقعا أمس، وصلت إلى 90 قتيلا إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية نقلاً عن إعلام محلي إن: "حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول يصل إلى 90 شخصاً إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا والإصابات 150".

وكان تنظيم داعش، أعلن مساء أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيري مطار كابول بأفغانستان.

وأكد مسؤول "طالبان"، حسب وكالة رويترز، أن الحركة ستعمل الفترة المقبلة على تأمين كل المطارات الأفغانية عن طريق وضع أبراج مراقبة.