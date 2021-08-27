ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري كابول إلى 90 قتيلا و13 جنديا أمريكيا

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا تفجيري مطار كابول، اللذين وقعا أمس، وصلت إلى 90 قتيلا إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية نقلاً عن إعلام محلي إن: "حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول يصل إلى 90 شخصاً إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا والإصابات 150".

وكان تنظيم داعش، أعلن مساء أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيري مطار كابول بأفغانستان.

وأكد مسؤول "طالبان"، حسب وكالة رويترز، أن الحركة ستعمل الفترة المقبلة على تأمين كل المطارات الأفغانية عن طريق وضع أبراج مراقبة.

وشدد المسؤول بحركة طالبان، على أهمية الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية في الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري، وتابع قائلًا: "لا يوجد سبب لتمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان".

ويعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا على الأقل بالقرب من مطار العاصمة كابول، هو أعنف هجوم ضد قوات الولايات المتحدة منذ عام 2011 في أفغانستان.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن أفغانستان إن "جهاديَين من تنظيم داعش قاما بتفجير نفسيهما في آبي جيت، تبعهما جهاديون مسلحون من الدولة الإسلامية أطلقوا النار على المدنيين والجنود".