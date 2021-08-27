التهديد يتزايد.. بيان عاجل من الجيش البريطاني بشأن عمليات الإجلاء بأفغانستان

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الجمعة، أن القوات البريطانية في أفغانستان، بدأت المراحل الأخيرة لعمليات الإجلاء من مطار كابول.

وقال والاس في بيان، إنه “لن يتم استدعاء المزيد من الأشخاص إلى مطار كابول لإجلائهم”، مضيفا أن “التهديد في مطار كابول يتزايد كلما اقتربنا من المغادرة”.

وتابع: “لن يتم استدعاء المزيد من الأشخاص إلى مطار كابول لإجلائهم لكننا سنحاول إجلاء أشخاص من بين الحشود إذا استطعنا”.

ووصلت حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول الذي وقع يوم أمس إلى 90 شخصاً إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الافغانية نقلاً عن اعلام محلي إن: " حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول يصل إلى 90 شخصاً إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا والاصابات 150".

وقال مسؤول بحركة طالبان الأفغانية، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى الحركة جراء التفجيرين اللذين وقعا بالقرب من مطار العاصمة كابول أمس الخميس، وصل حتى الآن 28 قتيلاً.

ونقلت وكالة "رويترز" القيادي في طالبان قوله: "لا يوجد سبب لتمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان".

وأضاف: "الحركة تعتزم وضع أبراج مراقبة حول كل المطارات الأفغانية".