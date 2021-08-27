إنشاء مجمع مدارس بقرية المطيعة بمركز أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا بالموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 3296 متر بزمام قرية المطيعة لإقامة مجمع مدارس عليها والذي سيتم إنشاؤه ضمن خطة إنشاءات هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة للعام المالي الحالي 2021/2022 وذلك لزيادة عدد الفصول والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للارتقاء بالعملية التعليمية وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار المحافظ – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أن إجمالي المدارس المنفذة في خطة عام 2020/2021 والجاري تنفيذها في الخطة الجديدة لعام 2021/2022 بالإضافة إلى مشروعات المدارس بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة يبلغ 230 مدرسة بإجمالي عدد 3458 فصل دراسي بتكلفة تزيد عن مليار جنيه لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء تعدد الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن عدد المدارس التي يجرى العمل بها ضمن خطة إنشاءات الهيئة لعام 2021/2022 يبلغ 72 مدرسة بواقع 1145 فصل دراسي بتكلفة 360 مليون و400 ألف جنيه منهم 7 مدارس جاري تسليم الموقع لافتًا إلى أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى " مبادرة حياة كريمة " المرحلة الثانية يبلغ عددها 86 مدرسة بواقع 1227 فصل دراسي بتكلفة 388 مليون و700 ألف جنيه مؤكدًا على التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية في دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء أسيوط مثمنًا الجهود المبذولة لسرعة إنجاز خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف المراكز والأحياء للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.