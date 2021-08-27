حشود عسكرية إثيوبية.. السودان يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ "أبي أحمد" بشأن الفشقة

حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من أن إثيوبيا تدفع بحشود عسكرية نحو منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين.

وقال البرهان في حديث لقناة العربية: "نأمل أن تعرف إثيوبيا بأن الفشقة أرض سودانية، وسندافع عن الفشقة ولن نسمح لأي كان بالاقتراب منها".

وأضاف البرهان: "80 جنديا من الجيش السوداني قتلوا في معارك استعادة الفشقة، وهناك عصابات إثيوبية تعتدي على المزارعين وتخطف الأطفال".

ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، تمسك بلادها بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة بين الأطراف الثلاث (السودان ومصر واثيوبيا).

واستقبلت المهدي، أمس الخميس، آنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي، حيث عبرت عن متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واستعرضت الأوضاع بالمنطقة وعلاقات السودان مع دول الجوار وجهود السودان في دعم السلام والإستقرار في المنطقة.

وأعربت وزيرة خارجية السودان عن قلق الحكومة بشأن الأوضاع في أثيوبيا، وجهود الحكومة السودانية لحل النزاع هناك عبر مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وشددت الوزيرة على أهمية دعم جهود السلام والاستقرار في كل من ليبيا وجنوب السودان وتشاد بالتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين.

وتحدثت المهدي عن طلب السودان استبدال قوات البعثة الأممية في آبيي (بين السودان جنوب السودان)، والتي تتكون من عناصر إثيوبية، بقوات من جنسيات متعددة.

وأشارت إلى الدور المهم الذي يلعبه السودان في المنطقة واختياره كمقر إقليمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، داعية الاتحاد الأفريقي إلى لعب دوره في دعم جهود السلام في المنطقة.

من جانبها، أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي دعمها لحل قضايا المنطقة والمساعدة في حل النزاع بين السودان وأثيوبيا عبر الحوار، مؤكدة أهمية الاستقرار في المنطقة ككل وضرورة اضطلاع السودان بدوره المهم في المنطقة لدعم السلام والاستقرار.