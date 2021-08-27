شبرا النملة حزينة وآسفة لوفاة حمدي الكنيسي| والأهالي: رحل رجل الخدمات

سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين علي وجوه العشرات من أبناء آل الكنيسي بقرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية عقب علمهم وفاة ابنهم الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين رئيس الاذاعة المصرية الاسبق عقب صراع كبير مع المرض عن 80 عامًا.

من جانبه نعي الاعلامي علي الكنيسي القائم بعمله بقطاع ماسبيرو بالتلفزيون المصري كبير العائلة الإعلامي "حمدي الكنيسي" متمنيا له الرحمة والمغفرة في جنات نعيم بعد صراعه الكبير مع المرض مشيرا بقوله "افتقدنا رجلا وطنيا حمل هموم الوطن علي عاتقه وفارق الحياه بروحه ولكن سيظل خالدا بحكايته وسيرته الحسنه وعمله الخالد والخدمي لأبناء قريته ".

ويعد الإعلامي حمدي الكنيسي.. " نقيب الإعلاميين " ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق

أشهر مراسل حربي خلال حرب أكتوبر عام 1973 وصاحب اشهر برنامج اذاعي عن الحرب وهو برنامج " صوت المعركة " و" يوميات مراسل حربي " .

كما ولد الكنيسي بقرية شبرا النملة عام 1941 وبدا مراحل التعليم المختلفة بمدارس القرية حتي التحق بكلية الاداب جامعة القاهرة حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1961 وأتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية.

بدا حياته العملية مدرسا للغلة الانجليزية ثم انتقل بعدها عام 1963 للعمل كمذيع لنشرة الأخبار بالإذاعة المصرية وتدرج بالعديد من المناصب حتي عين كرئيس للإذاعة المصرية حتى سن التقاعد.

كما عمل "الكنيسي "خبيرا دوليا لدى اليونسكو وتم اختياره مستشارا اعلاميا لمصر في لندن ونيودلهي وامين عام مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون الذى تغير اسمه فيما بعد إلى مهرجان القاهرة للإعلام العربي وأمين مهرجان الاغنية العربية السادس وعضو اللجنة العليا للمهرجان الدولي للأغنية ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، له العديد من المؤلفات من أهمها كتاب "الحرب طريق السلام" و"يوميات مراسل في جبهة القتال "، وعين عضوا لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ورئيس اللجنة الثقافية والاعلامية وعضو المجالس القومية المتخصصة.

وفي عام 2000 ترشح "الكنيسي" لعضوية مجلس الشعب من مسقط راسة بقرية شبرا النملة وفاز بعضوية البرلمان كنائبا عن دائرة برما حتي عام 2005 وقدم لأبناء قريته العديد من الخدمات الخاصة والعامة ومن اهمها توصيل مشروع الصرف الصحي للقرية بالأمر المباشر بعد نجاحه في الانتخابات بالإضافة إلى إلحاق العديد من أبناء قريته بالوظائف الحكومية ويتمتع بسمعة حسنة وسيرة طيبة بين أبناء القرية.

كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة فقد منحه الرئيس مبارك وسام الجمهورية تقديرا لأدائه كمستشار اعلامى لمصر في نيودلهي كما نال درع التفوق من وزير الاعلام عندما تطوع للعمل مراسلا حربيا للإذاعة أثناء حرب أكتوبر وقدم انجح البرامج منها صوت المعركة ويوميات مراسل حربي.



حصل كتابه الحرب عن طريق السلام جائزة أفضل كتاب عام 1997 في الدراسات الاستراتيجية ونال وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لادائه كقيادة اعلام.



عين عضوا بالمجالس القومية المتخصصة وعضو بمجلس إدارة النادى الاهلى لعدة دورات

ويعد الكنيسي رمزا إعلاميا بمصر ومحافظة الغربية وتواجده الدائم بين أبناء المحافظة.