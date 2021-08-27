وكيل «صحة الغربية» يشدد علي اتباع أساليب مكافحة العدوى بمستشفى كفر الزيات العام

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية اليوم مستشفى كفر الزيات العام في زيارة مفاجئة، وذلك للوقوف على متابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وخلال الجولة اطمأن وكيل الوزارة على صحة المرضى وسؤالهم عن احتياجاتهم والوقوف علي الخدمة المقدمة إليهم، وتفعيل خدمة الواتساب لحجز الكشف بالعيادات الخارجية ، وقوائم العمليات واستقبال الحالات المرضية البارده والحرجة ، والحضانات ، مع إتباع وتنفيذ معايير الجودة ومكافحة العدوي ، لمواجهة الموجة فيروس كورونا المستجد.

وشدد "وكيل الوزارة" على المتابعة المستمرة ، من اللجنة العلمية مكافحة العدوى ومشرفات التمريض بأتباع سياسة منع العدوي والإلتزام بارتداء الواقيات الشخصية حفاظ علي صحتهم واتباع معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح المتبعة لصالح العمل والمرضى ، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى الطاقم الطبي على الجهد المبذول مشيرا إلى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لصالح المرضي .

وكيل «صحة الغربية» يشدد علي اتباع أساليب مكافحة العدوي بمستشفى كفر الزيات العام

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