لجنة التشييد: أسعار الوحدات ترتفع بسبب قرار الـ 30% ويصعب على 50% من المطورين

علق المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قرار عدم الإعلان عن المشاريع إلا قبل تنفيذ 30% منها قائلا:" هيكون فيه تكلفة مضافة على المطور العقاري وبالتالي سيتم اضافتها على أسعار الوحدات".

وتابع علاء فكري نائب خلال حواره مع برنامج “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية حنان موج، قائلا:" 50% من المطورين العقاريين لن يكونوا قادرين على العمل بالشروط الجديدة بسبب التكلفة المالية خاصة الشركات حديثة العهد".



وأوضح المهندس علاء فكري أن تنظيم السوق العقارى مطلب ملح للمطورين العقاريين وقرار عدم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد تنفيذ ٣٠٪؜ منه على أرض الواقع، يحقق تنظيم السوق العقارى فى مصر، وحظي بترحيب كبير لأنه يصب فى صالح الدولة، والمواطن والمطور العقارى.

وأضاف نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مثل هذه القرارات تسهم في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين وحماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال في السوق العقاري.

احذر.. 5 مخالفات تؤدي إلى سحب وحدة الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها



حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاصلين عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ويستعرض «صدى البلد» فى التقرير التالى أبرز الحالات التى تحرمك من وحدتك السكنية وتلغي التخصيص لشقق الإسكان الاجتماعى.

مخالفات الإسكان الاجتماعي

1- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص له الشقة من قبل الوزارة.

3-عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.

4- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية..