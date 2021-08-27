عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة التشييد: أسعار الوحدات ترتفع بسبب قرار الـ 30% ويصعب على 50% من المطورين

المهندس علاء فكري
المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد

علق المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قرار عدم الإعلان عن المشاريع إلا قبل تنفيذ 30% منها قائلا:" هيكون فيه تكلفة مضافة على المطور العقاري وبالتالي سيتم اضافتها على أسعار الوحدات".

 

وتابع علاء فكري نائب  خلال حواره مع برنامج “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية حنان موج، قائلا:" 50% من المطورين العقاريين لن يكونوا قادرين على العمل بالشروط الجديدة بسبب التكلفة المالية خاصة الشركات حديثة العهد".


وأوضح المهندس علاء فكري أن تنظيم السوق العقارى مطلب ملح للمطورين العقاريين وقرار عدم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد تنفيذ ٣٠٪؜ منه على أرض الواقع، يحقق تنظيم السوق العقارى فى مصر، وحظي بترحيب كبير لأنه يصب فى صالح الدولة، والمواطن والمطور العقارى.

 

وأضاف نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مثل هذه القرارات تسهم في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين وحماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال في السوق العقاري.

 

احذر.. 5 مخالفات تؤدي إلى سحب وحدة الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاصلين عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

 

ويستعرض «صدى البلد» فى التقرير التالى أبرز الحالات التى تحرمك من وحدتك السكنية وتلغي التخصيص لشقق الإسكان الاجتماعى.

 

مخالفات الإسكان الاجتماعي
1-  تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

 

2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص له الشقة من قبل الوزارة.

 

3-عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.

 

4- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

 

5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية..

أسعار الوحدات رجال الأعمال المصريين المطورين العقاريين تنظيم السوق العقارى السوق العقاري

ترشيحاتنا

الصحة النفسية: اهتموا بالرياضة لتجنب هذه الأمراض .. فيديو

خبير يكشف مزايا قرار عدم الإعلان عن المشاريع إلا بعد تنفيذ 30%

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

فاتك موعد التطعيم بلقاح كورونا؟ مستشار الصحة: الحل موجود "فيديو"

أعلنته سفيرة واشنطن لدي بيروت.. إجراء أمريكي عاجل بشأن لبنان

توجيه عاجل من الصحة للعاملين بمنظومة التعليم بشأن فيروس كورونا|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

أبو العينين ناعيًا حمدي الكنيسي: من جيل الرواد وتشكلت به هوية الإذاعة المصرية

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

أسباب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عاجل.. كريستيانو رونالدو يعود رسميًا لـ مانشستر يونايتد

خاص| قريبا سيلعب في أوروبا.. مكتشف ميكيسوني يوضح مزايا وعيوب صفقة الأهلي الجديدة

سموحة خارج الأزمات .. جلسة الساحل تحسم انتقال حسام حسن للأهلي بشروط.. وموقف صادم من الزمالك |خاص

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ