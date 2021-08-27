نقيب الإعلاميين يكشف موعد جنازة حمدى الكنيسى

كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن موعد جنازة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي، موضحا أنها ستكون غدا السبت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال طارق سعدة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "نعزي أنفسنا في فقدان رمز إعلامي كبير، هو أبونا وأستاذنا ومعلمنا، وله مواقف مشرفة في كل المجالات، وله الكثير من المواقف المشرفة في مجال الإعلام وتأسيسه ومقومات وضوابط مهنة الإعلام في مجال تأسيس أول نقابة للإعلاميين".

وتابع: "الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي كان له بصمات واضحة في حياتي وصناعتي وتكويني وفقدت سند كبير على المستوى المهني والاجتماعي".