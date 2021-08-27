عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الإعلاميين يكشف موعد جنازة حمدى الكنيسى

حمدي الكنيسي
حمدي الكنيسي

كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن موعد جنازة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي، موضحا أنها ستكون غدا السبت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وقال طارق سعدة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "نعزي أنفسنا في فقدان رمز إعلامي كبير، هو أبونا وأستاذنا ومعلمنا، وله مواقف مشرفة في كل المجالات، وله الكثير من المواقف المشرفة في مجال الإعلام وتأسيسه ومقومات وضوابط مهنة الإعلام في مجال تأسيس أول نقابة للإعلاميين".

 

وتابع: "الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي كان له بصمات واضحة في حياتي وصناعتي وتكويني وفقدت سند كبير على المستوى المهني والاجتماعي".

طارق سعدة خط احمر الراحل حمدي الكنيسي

ترشيحاتنا

النادي الأهلي ينعى الإعلامي حمدي الكنيسي

تحرك سعودى بعد قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

أقوى 5 سيارات بيك اب في الإمارات موديل 2021.. صور

«السيسي» لـ«مجموعة العشرين»: شراكتكم مع أفريقيا تعزز التعاون لتحقيق التنمية والتعافي من تبعات كورونا

أطعمة تزيد من الشعور بالحرارة في فصل الصيف

في خطوبة ريم سامى.. مي عمر تخطف الأنظار برفقة زوجها| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

أسباب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

خاص| اتورطنا معاه.. المركز الثقافي الألماني يوضح أسباب سحب الدكتوراه من محمد رمضان

قطر تضع السعودية والكويت و25 دولة بـ القائمة الصفراء في مخاطر كورونا

موعد لقاء كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

خاص| قريبا سيلعب في أوروبا.. مكتشف ميكيسوني يوضح مزايا وعيوب صفقة الأهلي الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ