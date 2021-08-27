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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى كرم تدخل الأعلى مشاهدة بسبب ساحر قلوب

صدى البلد

تمكنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشااهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد ان حققت من خلال أغنيتها الجديدة ساحر قلوب ما يقرب من 400 الف مشاهدة فى خلال يومان فقط .

 

وكانت  الفنانة نجوى كرم قد أعلنت  عن صدور أحدث أغانيها الأربعاء الماضى ،  والتي تحمل اسم “ساحر قلوب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشرت نجوى كرم صورة الغلاف الرسمي لفيديو كليب الأغنية، مرتدية فيها بدلة باللون الأزرق، تاركه شعرها منسدلا على كتفيها.

نجوى كرم تروج لأحدث أغانيها «ساحر قلوب»

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وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: “ساحر قلوب، بتسمعوها الساعة ٥ المسا بتوقيت بيروت، ومنشوف الكليب كلنا سوا ٦ المسا بتوقيت بيروت على يوتيوب”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالآتي: “منتظرين - أخيرًا - طبعا هتبقى تحفة - بحبك”.

 

وتدخل الفنانة نجوى كرم عش الزوجية فى سبتمبر المقبل، وذلك حسب مقطع فيديو نشره الإعلامي ايلى باسيل الذى كشف أيضا عن هوية خطيبها.

 

وقال ايلى باسيل، عبر موقع “لبنان 24”، إن خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

 

وقررت نجوى كرم العيش فى لبنان رغم أن خطيبها كان يرغب فى العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر وقرر العيش معها فى لبنان. 

نجوى كرم موقع التواصل الاجتماعي موقع يوتيوب حسابها الشخصي سبتمبر المقبل خطيب نجوى كرم ساحر قلوب

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