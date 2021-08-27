ألمانيا تعتزم توفير 70 مليون جرعة لقاح «كورونا» لإفريقيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها ستوفر 70 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا، لدول أفريقيا، وهو ما يفوق ضعف التعهد السابق الذي كان يبلغ 30 مليون جرعة.

ومن جهته قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، إن الزعماء الأفارقة أبلغوا القمة بأنه «ليس من العدل أن تطعم القارة الإفريقية اثنين في المئة فقط من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بينما تمكنت الدول المتقدمة في الشمال من تطعيم ما يصل إلى 60 في المئة من سكانها».

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية ميركل «جميعنا في هذا الاجتماع شعرنا بأن أفريقيا تحتاج لأن تمنح الفرصة والحق في إنتاج اللقاحات».

وقالت ميركل إنها على ثقة بأن من الممكن أن يكون هناك «نقل تدريجي للتكنولوجيا» للسماح بإنتاج لقاحات الوقاية من المرض في إفريقيا.



وفى سياق متصل، تلقى 59.9% من السكان في ألمانيا (ما يعادل 49.9 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد كورونا، بحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية اليوم الجمعة



ووفق البيانات، تلقى 64.8%من السكان في ألمانيا جرعة أولى، على الأقل، من لقاح مضاد لكورونا ما يعادل 53,9 مليون نسمة.

وحث وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين مجددا اليوم على تلقي اللقاح، وغرد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الموجة الرابعة من كورونا قادمة بقوة متزايدة"، وأضاف: "أفضل حماية هو التطعيم في الوقت المناسب".

واعتبارا من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم أن يطلب موعدا للحصول على اللقاح، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.



وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين بدور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.