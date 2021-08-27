شيكابالا يداعب ابنه آدم باستاد بتروسبورت ..صور

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اصطحاب نجله آدم لملعب مباراة بترو سبورت خلال مواجهة البنك الأهلي في اللقاء الختامي ببطولة الدوري المصري .

وحرص شيكابالا على مداعبة نجله أدام بالكرة قبل انطلاق مواجهة البنك الأهلي .

شيكابالا وابنه آدم

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وانتهت أحداث شوط المباراة الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرمت العارضة لاعبي الزمالك من تسجيل هدف التقدم على البنك الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، في هجمة هي الأولى خلال الربع ساعة الأولى من المباراة.

ومرر إمام عاشور، كرة عرضية رائعة وصلت لمحمود علاء الذي سدد الكرة برأسية متقنة ولكنها ارتطمت بالعارضة وحلت محل حارس مرمى البنك الأهلي.

وسدد إمام عاشور لاعب الزمالك صاروخية نحو مرمى أحمد السعدني حارس مرمى البنك الأهلي، ولكن تصدى لها السعدني ببراعة شديدة وأبعدها عن مرماه.

وحاول البنك الأهلي أن ينظم هجمة مميزة على مرمى الزمالك، وبالفعل وصل إلى مرمى أبو جبل الذي تألق ومنع اهتزاز شباكة بعد ابعاده لتسديدة قوية من فادي فريد.

ويضم تشكيل البنك الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى : أحمد السعدني

خط الدفاع : بهاء مجدي – أمير مدحت – محمد دبش - محمد مصطفى ميدو

خط الوسط :– محمد فتحي – محمود قاعود – محمد بن عبد الله مثناني – محمود سيد - كريم بامبو

خط الهجوم: فادي فريد

بينما دخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد ابوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي



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