28 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ ونصيحة الأبراج

برج العذراء واحد من الأبراج الترابية، محب للهدايا ويتميز أشخاصه بالقدرة على العمل الجاد ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 28 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 28 أغسطس فإن ذلك يعني أنك تميل للانفتاح على العالم، وأن لديك إصرارا على تحقيق النجاح.. كما أنك تتمتع بشخصية جذابة وحس فني وتنظيمي، لكن قد تتصرف بقسوة في حياتك الخاصة.

نصيحة

عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك و تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

#برج_العذراء لهذا الأسبوع



مهنيًّا: يهدّد هذا الأسبوع بعض الأعمال ويولّد بعض الارباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية بحيث ان الحظ يتآمر عليك من خلال أعداء ومنافسين، وتعاني ضغوطاً مختلفة تسبّب لك الأرق والتعب وربّما القطيعة منهمك ومرتبك ومعرّض لارتكاب الأخطاء بسهولة. تفتقر الى التركيز والتحليل المنطقي الهادئ، ذلك لأنّك متوتّر وتصيب كل من حولك بالتوتر أيضاً ابتعد عن الأجواء المشحونة وعن الضجيج والفوضى والأماكن الخطرة تجنّب الجدال لأنّك خاسر لا محالة لا تتحدّ أحداً فأنت غير قادر على تجاوز الآخرين ولا على احتلال مواقعهم، بل بالعكس تماماً تعرّض موقعك للخطر.



عاطفيا : يتحدث الفلك هذا الاسبوع عن تبادل معطيات وأدوار، هذا الأسبوع يأتي إليك بالجديد قد تضطر للوقوف الى جانب الحبيب وقفة حاسمة ولا يجوز اظهار التردّد. كن أكثر انفتاحًا على متطلّبات الحبيب وحاور بهدوء اذا لم تكن مقتنعًا بالكامل. لا يجوز فرض رأيك بل باستطاعتك الوصول الى نتيجة مُرضية للطرفين من خلال المعالجة الواعية والموضوعية لمختلف الامور فترة مناسبة لتعزيز الروابط والإغناء العواطف بالنوايا الحسنة فلا تبخل على الحبيب بالدعم.