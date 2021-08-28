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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الاحتفالات.. كثافات مرورية بمحيط نادي الزمالك

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بخدمات مرورية بمحيط نادي الزمالك تزامنا مع احتفالات الجماهير بتتويج فريق كرة القدم ببطولة الدوري العام.

 

ويشهد شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين كثافات مرورية مرتفعة بسبب احتفال جمهور نادي الزمالك.

 

كما يشهد ميدان سفنكس وكوبري ١٥ مايو بطء في حركة مرور السيارات نتيجة تجمع الجماهير بمحيط بوابات النادي.

 

وعززت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من تواجدها بمحيط نادي الزمالك لتأمين احتفالات الجماهير والتصدى لمحاولات الشغب او الخروج عن نطاق الاحتفالات.

 

كما انتشرت الاجهزة الامنية تزامنا مع وصول الحافلة الخاصة بلاعبي فريق كرة القدم الي مقر نادي الزمالك في ميت عقبة.

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