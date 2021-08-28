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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. هنا الزاهد تشارك جمهوها صورة من منزلها

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر قصتها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".
 

وظهرت هنا الزاهد بأطلالة بسيطة من منزلها بدون مكياج ، و علقت علي الصورة قائلة : Home Sweet Home.

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في سياق آخر، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي حيث كشفت أسرارا جديدة في حياتهم خلال برنامج "في البوكس".

 

وقالت هنا الزاهد: "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".
 

وأضافت هنا الزاهد: اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

واختتمت هنا الزاهد: تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات ".

 

وأكدت النجمة هنا الزاهد انفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها حيث نفت في تصريحات تلفزيونية حملها.

وقالت هنا الزاهد: "الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل".

وأضافت هنا الزاهد: "بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

وكشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة الفنان أحمد حاتم.

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