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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبتها بدعمها في مجلس الأمن

إثيوبيا تدعو دولة كبيرة للوقوف ضد تونس بشأن سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

أبدت إثيوبيا تخوفها من المقترحات التونسية في مجلس الأمن الدولي بخصوص سد النهضة الذي بنت أديس أبابا معظمه بالمخالفة للاتفاقات الدولية، وأقامت في خزانه عمليتي ملء لم تكشف حولهما التفاصيل المتعلقة بهما لمصر والسودان، ولم تصل خلالهما إلى اتفاق مع دولتي المصب، في مخالفة أكبر للقانون الدولي.

في محاولة جديدة للمراوغة الإثيوبية التي باتت معروفة، دعا وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن نظيره الهندي إس. جايشانكار، إلى رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، وفق ما ذكرت شبكة “آر تي”.

وقال مسئول إثيوبيا مكونن خلال اتصال هاتفي مع جايشانكار ، إنه على الهند التدخل في دعم إثيوبيا، ودعمها خلال اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال رفض الضغوط للتدخل في الشئون الداخلية لإثيوبيا.

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ودعا دمقي الهند إلى رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه وفق مزاعمه يخالف الاتفاقية الثلاثية لحل الأمور وفقا لبنود إعلان المبادئ.

وزاد المسئول الإثيوبي، بدعوته للهند أن تأخذ صف حكومته ضد تيجراي، داعيًا الهند إلى “إدانة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” الإرهابية وفق مزاعمه، وذلك بعد  إحاطة إعلامية عن الأنشطة للجبهة الشعبية.

وزعم مكونن أن قوات تيجراي "غزت المناطق المجاورة للإقليم واستغلت الأطفال كجنود مع التجاهل المطلق لوقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية".

بدوره، قال جايشانكار، بشأن قضية سد النهضة، إنه من المناسب أن تعالج الدول الثلاث خلافاتها من خلال الحوار ومبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وقبل ذلك، سبق وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطالب "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

ووفقا لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)".

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".

 

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