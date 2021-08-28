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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الظهور الأول بعد رحيل رونالدو.. يوفنتوس يستضيف إمبولي في الدوري الإيطالي

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إمبولي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز ستاديو، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم، بحثا عن الفوز الأول في مسابقة الدوري الإيطالي، بعد التعادل المخيب أمام أودينيزي  2- 2، في افتتاح مشواره في المسابقة.

وتعد مباراة اليوم، الأولى، للفريق يوفنتوس، بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد أمس، الجمعة.

وقال أليجري المدير المدير لفريق يوفنتوس، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إمبولي، أمس، الجمعة، أن رونالدو هو من أبلغه برغبته في الرحيل عن صفوف يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابع أليجري:" أشكر رونالدو على كل ما قدمه لصالح يوفنتوس خلال الفترة الماضية، إنه نموذج لللاعبين الشباب".

على الجانب الآخر يطمح إمبولي، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس، بعد السقوط أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية.

يذكر أن آخر مباراة جمعت يوفنتوس وإمبولي، كانت في مسابقة الدوري الإيطالي 2015، وانتهت بفوز البيانكونيري بهدفين دون رد

ترتيب يوفنتوس وإمبولي في الدوري الإيطالي:

 

يحتل يوفنتوس المركز الـ 11 في مسابقة الدوري الإيطالي بنقطة وحيدة، بينما يتواجد إمبولي في المركز الـ 16، بدون نقاط.

يوفنتوس الدوري الايطالي إمبولي رونالدو يوفنتوس ضد إمبولي

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