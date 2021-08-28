تداول فيديو عالفيس بوك.. ضبط شخصين باعا ملابس داخلية داخل عربات المترو

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام شخصين بعرض ملابس داخلية "مجهولة المصدر" للبيع داخل إحدى عربات قطار المترو و قيامهما بالإتيان بأفعال والتلفظ بأقوال خادشة للحياء العام أمام جمهور الركاب.



بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصين – مقيمان بمنطقة الشرابية بالقاهرة)

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتصوير ذلك المقطع وبثه عبر صفحتهما الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى وذلك بقصد الشهرة والتربح من خلال تحقيق أعلى معدلات للمشاهدة.