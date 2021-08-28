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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

صافيناز
صافيناز

وضعت الراقصة صافيناز، تعليقا على فيديو لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ونشرت صافيناز، فيديو لها من داخل المسبح بالمايوه وعلقت وكتبت: A la fdiha أي أن الفيديو "فضيحة" بالنسبة لها.


حقيقة خطوبة صافيناز:

نشر الفنان رامي دياب مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور “إنستجرام”، ظهر فيه مع الراقصة الأرمينية صافيناز، ليفجرا مفاجأة بعد انتشار أخبار خطبتهما بعد الفيديو الذي جمعهما أمام حمام السباحة.

 

وفجر رامي دياب مفاجأة للمتابعين بأنه لم يخطب الراقصة صافيناز، وأكد في الفيديو أن الصور والفيديوهات القصيرة التي نشراها عبر “إنستجرام”، هي من كواليس كليب يجمعهما، وظهرت معه صافيناز في الفيديو تؤكد عدم خطبتها قائلة: «أنا سينجل وفري»، وفي المقابل أكد دياب أنه كان يقصد الكليب حينما قال: «مش نقول مبروك».

 

يأتي ذلك بعدما نشرت صافيناز مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت فيه على حمام السباحة، ويقوم رامي دياب بالخروج منه ليقدم لها خاتما، وعلقت قائلة: «Soon hanul mabruk»، لتضج المواقع الإخبارية بأخبار خطبتهما فور نشر الفيديو.

صافيناز تتصدر جوجل
تصدرت  الراقصة صافيناز تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو قصيراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وهي جالسة شبه عارية على السرير داخل غرفة نومها.


وتتعمد الراقصة صافيناز إثارة الجدل بشكل مستمر بإطلالاتها، التي تشاركها مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

 

وتداول متابعوها فيديو جريئاً لها عبر "يوتيوب"، كانت قد نشرته في صفحتها الخاصة، وظهرت فيه شبه عارية وهي مستلقية، وانتشر الفيديو بشكل واسع بين المتابعين، واعتبر البعض منهم أنها بالغت بإيحاءاتها.

 

حقيقة زواج صافيناز:


تصدرت الفنانة صافيناز مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول صورة لها أثارت التساؤلات حول زواجها مرة أخرى.

 

وقررت الراقصة الأرمينية صافيناز التعليق لأول مرة على حقيقة زواجها عقب الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وشاركت صافيناز جمهورها صورتين عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وهى تقف مع أحد أًصدقائها، معلقة على الصورة: "أسد مصر".

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أخبار الفن| مفاجأة حول خطوبة الراقصة صافيناز.. وفاة الفنانة انتصار الشراح

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بعد أنباء خطبتهما.. صافيناز ورامي دياب يفجران مفاجأة للمتابعين على انستجرام

وقالت صافيناز: "يا جماعة أنا ماقولتش إني اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر".

صافيناز الراقصة صافيناز فيديو لها فضيحة حقيقة خطوبة صافيناز

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