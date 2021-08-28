هل ينضم جونيور أجايي للزمالك؟ حسين السيد يحسم الجدل

كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة انضمام جونيور أجايي لنادي الزمالك .

وأضاف حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" انا لسه سامع تردد أخبار عن اقتراب انضمام أجايي للزمالك ".

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وتابع حسين السيد:" نادي الزمالك يمكن ان يفكر في أي لاعب حسب مصلحة النادي، وأنا كـ حسين السيد مش شايف أي مصلحة لنادي الزمالك في ملف أجايي".

وأكمل حسين السيد :" جونيور اجايي لسه ماشي من النادي الاهلي وانا مش متابع ما يحدث على السوشيال ميديا من تردد اخبار انتقاله للزمالك".



وفي سياق آخر، قال حسين السيد، إنه كانت هناك مفاوضات لضم حسام حسن للزمالك ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي"، مضيفا:" إدارة سموحة كانوا عايزين لعيبة وفلوس في مقابل حسام حسن فقط وبالتالي لم يتم التوصل لاتفاق نهائي".