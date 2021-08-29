اليوم.. دينا الوديدي تحيي حفلا بمحكى القلعة

يحيي فريق «بغدادى بيج بان» حفلا اليوم في الثامنة مساء على مسرح المحكى صمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، ويقدمون مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التي أعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز.

وفى العاشرة مساء تحيي دينا الوديدى حفلا يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة إلى جانب باقة من اعمالها الخاصة منها الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، يا جنوبي وغيرها.



وكانت قد أبرزت الليلة 12 من عمر الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ثراء وتنوع محتواه الابداعى واقيمت على مسرح المحكى بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان والذى قال ان الفعاليات تعد متنفسا للاسرة المصرية وتتضمن كافة اشكال وقوالب الفنون في الموسيقي والغناء، واضاف ان الجمهور المصري أكد ثقته في المنتج الفني لدار الاوبرا واشاد بالتزام ووعي الجمهور، مشيرا الى سعادته بالاقبال الجماهيرى الذى يعكس الاستجابة للرسائل التى تدعو الى انتقاء المواد الفنية الجادة .