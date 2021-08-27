بحضور محمد محسن.. صباح البلد يستعرض فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

عرضت فضائية “صدى البلد” ببرنامج “صباح البلد”، تقريرا لفعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.

أحيا المطرب محمد محسن حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة مقدما مجموعة من الأغاني التراثية التي تفاعل معها الجمهور كان منها اهو ده اللى صار ، خايف اقول اللى ف قلبى، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، كل ده كان ليه، البحر بيضحك ليه ومن أعماله الخاصة حبايب زمان ، حضنك حياة، فى قلبى مكان وغيرها.



وقال الفنان محمد محسن، إنه يعتز بمهرجان القلعة، متابعا: "احرص دائما على التواجد بشكل مستمر داخل المهرجان".

وعاش جمهور الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة تاريخية بحضور تجاوز 4000 مشاهد واحتشد المئات خارج الأسوار للبحث عن تذكرة لحضور الحفل الذى أحياه أمير الغناء العربى هانى شاكر مساء أمس.

ومن على مسرح المحكى، أكد النجم هانى شاكر أن الفن الأصيل هو الباقى والراسخ فى الوجدان رغم اختلاف الأزمنة والشرائح العمرية.

وبدأ الحفل بتقديم التحية والشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ولـ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، على التنظيم الرائع للمهرجان وإتاحة الفرصة لكبار الفنانين الذين يقدمون الإبداع الهادف لشعب مصر العظيم، وتألق أمير الغناء العربي.

وأشعل مسرح المحكى بمجموعة من أشهر أغانيه التي تجسد مشوارا فنيا طويلا، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمجموعة من الأعمال الشهيرة التى تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد الكلمات، استهلها بـ أغلى اسم في الوجود، وواصل بـ كان منها أمرك، لو روحت بعيد، يا ريتني، وعد مني، نسيانك صعب، مشتريكي، ما تهدديش، لو سمحتوا، لسه بتسألي، علي الضحكاية، بالإضافة إلى مسا النور والهنا، واحلف بسماها.



