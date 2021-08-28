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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من داخل مهرجان القلعة .. جنات : سعيدة بأني كنت ضمن الفريق الشبابي المشارك

الفنانة جنات
الفنانة جنات

عرض برنامج " صباح البلد " تقريرا من داخل مهرجان " القلعة " ، والذي يواصل فعاليته الفنية ، بحضور عدد من الفنانين المصريين والعرب .

وقالت الفنانة " جنات " خلال لقائها بالتقرير ، إن جميع الفنانين بالوطن العربي  ينتظرون تلك الفعالية في كل عام ، متابعة : " مهرجان القلعة بالنسبالي مختلف وبيجمع بين الكلاسيك والشبابي وسعيدة من ضمن اختياري في الفريق المشارك " .

ومن جانبها قال الفنان محمد حسن ، إنه حرص على الاتفاق مع الفرقة على أن تكون الأغاني المقدمة تجمع بين الكلاسيك والشعبي ، معقبا :" الناس كانوا مبسوطين وأنا طالع مبسوط " .

وعبر الجمهور الحاضر عن اعجابهم بالتنظيم والانضباط ، ومدى الالتزام الجيد بـ الإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات .
 

وفي سياق متصل ، تقدم الفنانة دينا الوديدي حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة في العاشرة مساء الأحد المقبل، ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

تفاصيل حفل دينا الوديدي

تتميز دينا الوديدي بنوع معين ً من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة الى جانب باقة من اعمالها الخاصة منها الحرام ، دواير ، السيرة ، سكون ، كتر الوجع ، يا جنوبي وغيرها.

كما  يقدم فريق بغدادى بيج بان بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى حفلا فى الثامنة مساء الاحد على مسرح المحكى حفلا يتضمن مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية الى جانب مختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز . 

 

مهرجان القلعة برنامج صباح البلد الفنانة جنات الفنان محمد حسن اخبار التوك شو

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