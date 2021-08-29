توك شو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. مشادة بين سيد علي ورئيس الثقافي الألماني

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الزمالك يكشف موقف فرجاني ساسي من مكافأة الفوز بالدوري



قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، إن فرجاني ساسي رحل عن الزمالك بسبب الأموال، مضيفا:" فرجاني ساسي تلقى عرضا بمبلغ مالي أكبر من الزمالك، وكان العرض بقيمة 3 ملايين دولار".

وأضاف حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد ": "فرجاني ساسي لاعب محترف ومن حقه أن يبحث عن مستقبله".

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس كورونا؛ وهذا يرجع للتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»،: «الموجة الرابعة تشهد إصابات عائلات بأكملها، متابعا : «من كرم ربنا علينا إن 85% من الإصابات بسيطة، ولكن الحالات الشديدة تزداد مع زيادة الإصابات».

مكافأة خاصة.. الزمالك: وعدنا اللاعبين بـ كلمة وبنينا جدار الثقة معهم



قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الفوز ببطولة الدوري كان أولوية بالنسبة للجنة المكلفة بعد توليها المسؤولية .

وأضاف حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"جماهير الزمالك كانت ومازالت داعمة للنادي في أصعب الفترات التي مر بها ".

منفعلا.. أحمد موسى يوجه مناشدة عاجلة لوزير الرياضة بسبب التجنيس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الضغط السلبي على اللاعبين قد يدفعهم للرحيل خارج مصر والتجنيس للعب باسم دولة أخرى في الأولمبياد.

وناشد أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بفتح ملف التجنيس لمنع هروب اللاعبين ومحاسبة الفاسدين في إدارات الاتحادات.

مشادة على الهواء بين سيد علي ورئيس المركز الثقافي الألماني بلبنان بسبب محمد رمضان



دخل الإعلامي سيد علي، في مشادة مع الدكتور محمود الخطيب رئيس المركز الألماني بلبنان، قائلا:" الجامعات الرسمية هي التي يحق لها منح الدكتوراه، والسفارة الألمانية لم تعترف بكم، ليرد الأخير:" نحن نعمل بشكل مستقل ونمنح الدكتوراة الفخرية للشباب لتشجيعهم".

وأكد الدكتور محمود الخطيب رئيس المركز الألماني بلبنان، أنه تم سحب الدكتوراه الفخرية مرة أخري من الفنان محمد رمضان بعد البحث الجيد في تاريخه الفني والذي تبين من خلاله أنه كان سببا في موت طيار مصري فضلا عن مقابلته واحتضان شخص اسرائيلي بدبي.

تسبب في وفاة طيار..المركز الألماني: لن نمنح محمد رمضان الدكتوراه مرة أخرى



قال الدكتور محمود الخطيب رئيس المركز الألماني بلبنان، إنه تم سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان بعد البحث الجيد في تاريخه الفني والذي تبين من خلاله أنه كان سببا في موت طيار مصري فضلا عن مقابلته واحتضان شخص اسرائيلي بدبي.

وتابع الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" المركز لم يحصل على أي أموال من رمضان، لافتا إلي أن المركز الألماني أسس عام ٢٠٠٧ بشكل مستقل لمنح الدكتوراه الفخرية من أجل تشجيع الشباب العربي في الوصول إلى النجومية والعالمية.

الألعاب البارالمبية.. أحمد موسى يقف على الهواء ويصفق لأبطال مصر في طوكيو



هنأ الإعلامي أحمد موسى، أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعد تحقيق ميداليات بارالمبية في دورة طوكيو 2020 .



ووقف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، على الهواء لتهنئة الأبطال المصريين في بارالمبياد طوكيو ، وصفق لهم على الهواء .

رئيس المركز الثقافي الألماني بلبنان يكشف سر سحب الدكتوراه من محمد رمضان



قال الدكتور محمود الخطيب رئيس المركز الألماني بلبنان، إنه تم سحب الدكتوراه الفخرية مرة أخري من الفنان محمد رمضان بعد البحث الجيد في تاريخه الفني والذي تبين من خلاله أنه كان سببا في موت طيار مصري.

وتابع الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": “أعضاء المركز الثقافي قاموا بفحص السي في المقدم من جانب الفنان محمد رمضان جيداً قبل منحه الدكتوراه الفخرية، ولكن بعد تكريمه على هذا الحدث شاهدنا أن هناك هجوما كبيرا من قبل الشعب المصري والعربي بأكمله على هذه الشهادة، كما تلقى المركز الألماني الكثير من الاتصالات الهاتفية الغاضبة والتي تتهم المركز بحصوله على رشوة مالية من محمد رمضان من أجل منحه الدكتوراه”.